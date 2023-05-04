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Авріл Хейнс
Авріл ХейнсФото: Rod Lamkey/CNP/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Розвідка США: Війська РФ виснажені для подальшого наступу

Анастасія Шепелева
1 год. тому

Як заявила директорка розвідки США Авріл Хейнс, російські сили натомість концентруються на обороні окупованих ними територій.

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Російські сили в Україні настільки виснажені, що не можуть здійснити жодних значних наступальних дій і наразі зосереджені на консолідації контролю над окупованою територією, заявила у четвер, 4 травня, директорка Національної розвідки США Авріл Хейнс. Про це пише агенція AFP.

"Путін, ймовірно, зменшив свої першочергові амбіції щодо консолідації контролю над окупованою територією на сході і півдні України і гарантування того, що Україна ніколи не стане союзником НАТО", - сказала Хейнс на слуханнях у комітеті з питань збройних сил Сенату США.

Водночас вона зазначила, що яким би не був результат контрнаступу України, Путін навряд чи піде на якісь поступки для просування мирних переговорів. "Проблема полягає в тому, що навіть якщо Путін, можливо, зменшить свої короткострокові амбіції, перспектива російських поступок для просування переговорів цього року буде низькою, якщо внутрішньополітична вразливість не змінить його мислення", - сказала Хейнс.

У РФ дефіцит снарядів та особового складу

На тлі активної допомоги Україні з боку Заходу російські війська, своєю чергою, мають "значну" нестачу боєприпасів і особового складу, зазначила Хейнс. "Навіть якщо контрнаступ України не буде повністю успішним, росіяни навряд чи зможуть провести значну наступальну операцію цього року", - вважає вона.

За її словами, для проведення навіть скромної наступальної кампанії Путіну доведеться віддати наказ про обов'язкову мобілізацію , а також забезпечити значні поставки боєприпасів з інших країн, окрім тих, що він отримує з Ірану.

"Ми продовжуємо вважати, що Путін, швидше за все, розраховує, що час працює на його користь, і що продовження війни може бути його найкращим шляхом, з тих, що залишився, щоб зрештою забезпечити стратегічні інтереси Росії в Україні", - втім зауважила керівниця розвідки США.

Хейнс: Армія РФ потребує "років відновлення"

Водночас вона додала, що втрати Москви є такими, що її армія потребує "років відновлення". За словами Хейнс, з ослабленням регулярних збройних сил Москва більше покладатиметься на ядерні, кібернетичні та космічні можливості для стримування. Втім, на її думку, "дуже малоймовірно", що Москва застосує ядерну зброю у війні проти України.

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