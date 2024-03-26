РФ готує з українських дітей "гарматне м'ясо" - дослідники

Росія чинить цілеспрямовану мілітаризацію українських дітей на окупованих територіях та насильно вивезених на російську чи білоруську територію. Метою цієї державної політики є стирання української ідентичності й асиміляція, а також підготовка солдатів російської армії для війни проти України. Про це повідомили представники громадських організацій (ГО) "Кримська правозахисна група", Центр громадянської просвіти "Альменда", "PR Army" під час пресконференції в Києві у вівторок, 26 березня.

Вирощування "гарматного м'яса"

На окупованих територіях України та в Росії діють тисячі таборів та центрів мілітаризації свідомості дітей задля виховання їх в дусі відданості російському мілітаризму та майбутньої участі в агресивних війнах на боці Росії, заявив представник ГО "PR Army", історик-дослідник кампанії "Where Are Our People?" Владислав Гаврилов. Згідно з його дослідженням, по всій території РФ та на окупованих районах України створюються табори дитячих мілітарних організацій "Юнармия", "Молодая гвардия", "Клуб лидер". За словами дослідника, у цих організаціях дітей піддають інтенсивній обробці пропагандою війни та прищеплюють їм обов'язок ставати "на захист Росії", на зразок того, як це робилося в часи нацизму в Німеччині у загонах "Гітлерюґенд".

Крім того, за участі міноборони Росії та російських спецслужб діють сотні парамілітарних таборів та видаються насичені імперською пропагандою та перекрученими історичними фактами шкільні підручники, які містять перелік документів для вступу в російську армію. Вояки окупаційної армії приходять до шкіл для зустрічей з дітьми й розповідають їм про те, як це добре "вбивати українських нацистів", розповіла голова правління "Кримської правозахисної групи" Ольга Скрипник.

Жертви і злочинці політики мілітаризації

Загалом на окупованих українських територіях до російської "Юнармии" залучено щонайменше 38,5 тисячі дітей, а до іншої мілітарної організації "Движение первых" - 62 тисячі. Понад половина з них - з Криму, де українські діти вже впродовж 10 років піддаються інтенсивній обробці російською пропагандою, повідомила голова Центру громадянської просвіти "Альменда" Марія Суляліна.

"Діти, які повірили цій пропаганді й одягли військову форму, є жертвами дуже розгалуженої системи мілітаризації дітей. Це сталося тому, що від початку війни Росії проти України не було міжнародної реакції на цю політику і вона з'явилася лише після початку повномасштабного вторгнення", - сказала Суляліна.

За словами дослідниці, багато керівників середнього рівня внесли до західних санкційних списків за організацію системи мілітаризації. Але ще більше росіян та колаборантів залишаються безкарними і мають бути піддані санкційному тиску, щоб попередити розповсюдження практик стирання ідентичності та мілітаризації українських дітей. Самі ж діти, як жертви цієї політики, що призвела до тяжких наслідків для їхньої психіки, мають пройти спеціальні курси з реабілітації та адаптації до життя в демократичному цивілізованому суспільстві.

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Безслідно зниклі депортовані діти

Згідно з Женевською конвенцією "Про захист цивільного населення під час війни", мілітаризація дітей на окупованих територіях є злочином. Але у випадку війни Росії проти України до цього злочину додається ще один злочин - депортація українських дітей на територію Росії та Білорусі. "Під час цього (процесу депортації. - Ред.) дітям часто змінюють свідоцтво про народження і піддають спрощеній процедурі всиновлення вже як громадян Російської Федерації", - зазначила адвокаційна менеджерка "PR Army" Христина Шкудор.

За її словами, розшукати і домогтися повернення таких дітей на батьківщину наразі неможливо через те, що Росія відмовляється надавати будь-які документи про незаконно депортованих дітей. А отже вони залишаються жертвами незаконної депортації, яких піддають стиранню ідентичності задля подальшої служби в російській армії й участі у війні проти своєї рідної країни, зазначила адвокатка.

За даними уповноваженої президента України з прав дитини Дар'ї Герасимчук, незаконній депортації наразі піддані 50 тисяч українських дітей. З них відомі імена лише 20 тисяч дітей. "Сама РФ заявляє про 744 тисячі депортованих дітей. Де тут правда, ніхто не знає. Щоб це з'ясувати, нам слід дістатися архівів РФ. Повернути всіх дітей буде можливо лише після нашої перемоги на полі бою, і тому ми закликаємо всі країни надавати Україні зброю, бо тільки так можна врятувати всіх наших дітей", - заявила Шкудор.

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