Як ЄС може допомогти українським дітям, викраденим Росією

Нові санкції, робоча група пошуку, реабілітація - все це пропонують євродепутати для допомоги депортованим українським дітям. Однак дебати в Європарламенті не обійшлися й без скандалу.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, близько 20 тисяч українських дітей були незаконно депортовані в Росію. Повернути вдалося лише близько 400 з них. Такі дані навожить українська влада, причому йдеться тільки про офіційно зафіксовані випадки. Водночас із доповіді уповноваженої при президенті РФ із прав дитини Марії Львової-Бєлової, щодо якої діє ордер Міжнародного кримінального суду на арешт, випливає, що з 2022 року Росія депортувала з України понад 700 тисяч дітей. У Європарламенті обговорили гострі проблеми, пов'язані з незаконним вивезенням українських дітей в Росію, і способи їхнього вирішення.

"План Путіна - Україна без українців"

Від імені групи найбільшої в ЄП Європейської народної партії литовська депутатка Раса Юкнявічене закликала ЄЄ засудити дії Росії та визнати їх частиною політики геноциду українського народу. На думку парламентарів, Брюссель має створити спеціальну робочу групу з допомоги Україні в пошуку, поверненні та реабілітації дітей, і забезпечити стійке та значне фінансування цього процесу. Крім того, ЄС слід і далі підтримувати такі українські організації, як "Голоси дітей", "які відіграють вирішальну роль у цих зусиллях", заявила Юкнявічене.

"Я виросла в окупованій радянськими військами Литві, тож ми знаємо, що таке русифікація і "радянізація". Дітям змінюють імена, змінюють їхні свідоцтва про народження. Їх бомблять російською пропагандою і змушують брати участь у військових ходах", - сказала депутатка. На її думку, насильницька депортація - не просто порушення міжнародного права, а продуманий акт культурного та національного геноциду.

"Це частина систематичного знищення української нації, це план Путіна: Україна без українців", - заявив земляк Юкнявічене Пятрас Ауштрявічюс. Парламентар закликав протистояти режиму Путіна всіма засобами, наприклад, проголосити майбутні президентські вибори в РФ нелегітимними і не визнавати їхні результати.

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Подібну думку висловила і представниця Німеччини Віола фон Крамон-Таубадель (Viola von Cramon-Taubadel) від імені групи "Cоюз 90/Зелені". "Росія вбиває батьків, викрадає дітей і промиває їм мізки. Її ідея - знищити українську ідентичність та її майбутнє, а це і є визначення геноциду", - наголосила вона, додавши, що ці діти потребують допомоги ЄС для того, аби залишитися українцями.

Естонський парламентар Яак Мадісон нагадав про 75-ті роковини масової депортації жителів Балтії, здебільшого жінок і дітей. "Майже 100 тисяч людей були насильно відправлені до Сибіру, і багато хто з них там загинув. А російська пропаганда і сьогодні стверджує, що такого не було", - заявив депутат. Він назвав сьогоднішні дії Москви старою тактикою. На його думку, єдиний спосіб закінчити війну і таким чином допомогти викраденим дітям - це надати Україні всю необхідну військову допомогу.

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Список претендентів на санкції на 700 сторінок

"Я прийшла сюди, щоб закликати до нових санкцій, і ми повинні усвідомити масштаби підтримуваної державою мережі як у Росії, так і в Білорусі, - заявила нідерландська депутатка Катаріна Рінзема. - Щонайменше десяток державних чиновників, які були ідентифіковані, досі не потрапили під санкції". Вона переконана, що стосовно родин у Росії, які приймають вивезених з України неповнолітніх, теж мають бути запроваджені штрафні заходи. "Коли я, як мати, думаю про всіх насильно депортованих дітей, моє серце плаче", - сказала Рінзема.

Представниця Фінляндії Міапетра Кумпула-Натрі, яка очолює моніторингову групу щодо санкцій стосовно РФ, повідомила "гарну новину" про робочий список фізичних і юридичних осіб, причетних до депортації українських дітей, який займає 700 сторінок.

Вона також висловилася за створення Євросоюзом реабілітаційних центрів для українських дітей, які повернулися з Росії, та їхніх родин, "щоб дати їм більш безпечне місце, якщо таке можна знайти сьогодні в Україні". Крім того, на її думку, офіційним представникам ЄС необхідно порушувати тему викрадених Росією українських дітей на всіх міжнародних форумах.

Дубравка Шуїця Фото: Alexis HAULOT/European Union 2024

Віцепрезидентка Єврокомісії Дубравка Шуїця розповіла про ініціативи, які підтримує ЄС, серед яких "Поверніть дітей в Україну", спецгрупа іноземних представництв у Києві, американська "Діти та збройні конфлікти", а також нещодавно створена Міжнародна коаліція за повернення українських дітей.

Вона нагадала, що досі санкції ЄС за депортацію дітей були запроваджено щодо 39 осіб, але дала зрозуміти, що це не межа. "Євросоюз також повністю готовий докласти всіх необхідних зусиль, щоб особи, винні у злочинах, пов'язаних із незаконною депортацією українських дітей, були притягнуті до відповідальності", - запевнила Шуїця.

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Скандал посеред дебатів

У залі засідань у Страсбурзі як почесні глядачі були присутні юна українка Валерія, якій вдалося повернутися до своєї сім'ї після того, як її насильно вивезли в Росію, її мама, а також представники українських правозахисних організацій "Голоси дітей" і Центр громадянських свобод. Їм депутати довго і голосно аплодували перед початком дебатів.

Українська делегація в ЄП Фото: Alexis HAULOT/European Union 2024

Проте, навіть незважаючи на присутність цієї делегації, нідерландський безпартійний депутат Марсель де Грааф назвав інформацію про депортацію українських дітей у Росію "чистої води пропагандою" та озвучив буквально наступну тираду: "Росія прийняла сотні тисяч дітей із місць, де вони зазнавали бомбардувань. Так, Європарламент засудив воєнні злочини, а МКС видає ордери, але Україна несе відповідальність за всі види контрабанди дітей та органів. У Росії діти отримують традиційну освіту і виховання. На Заході вони отримують трансгендерну індоктринацію, гормональні блокатори та операції на статевих органах, які калічать. Захід повинен припинити розпалювання війни".

Марсель де Грааф Фото: Alexis HAULOT/European Union 2024

Закінчити тираду йому не дали, оскільки в залі почали лунати обурені вигуки. "Тому що ми хочемо покласти край поширенню путінської пропаганди", - заявила Міхаела Шойдрова з Чехії, яка швидко вийшла до президії. "Будь ласка, не приходьте сюди, щоб брехати, стоячи перед цією дівчинкою, - заявила, підвищивши голос, італійка Елізабетта Гуальміні. - Те, що сталося кілька секунд тому з Марселем де Граафом, - це дуже, дуже серйозне питання. Ми не можемо терпіти російську пропаганду і пропутінські фейки в цьому парламенті".

"Це скандал і ганьба! Марсель де Грааф поширив пропаганду і зганьбив нас. Мені цікаво, хто платить пану де Граафу за те, що він говорить такі речі", - вказала його землячка Катаріна Ринзема.

"Нам нагадали, що російське втручання в цьому парламенті реальне й очевидне. Ми повинні щосили боротися з пропагандою російського способу життя і дезінформацією, інакше ми зазнаємо гіркої поразки", - додав Пятрас Ауштрявічюс.

Жахаючою назвала репліку де Граафа й віцепрезидентка Єврокомісії: "Я б підписалася під усім сказаним тут, окрім справді жахливого висловлювання того проросійського мужика, який намагався розповсюджувати дезінформацію, фейки та пропаганду. Слухати це було огидно".

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