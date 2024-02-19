До України з РФ повертаються ще 11 раніше депортованих дітей

За посередництва Катару ще 11 дітей вирушили з Росії в Україну, щоб возз'єднатися зі своїми сім'ями. З жовтня минулого року, як заявили в РФ, таким чином в Україну повернулися вже 59 дітей.

Одинадцятеро українських дітей за посередництва Катару вирушили з Росії в Україну, щоб возз'єднатися зі своїми сім'ями. Як передає агенція AFP, дітей віком від двох до 16 років у понеділок, 19 лютого, прийняли в посольстві Катару в Москві перед подорожжю через Білорусь. Повернутись до України діти мають 20 лютого. Супроводжуватимуть дітей катарські дипломати.

Під час цієї операції до України повернуться кілька дітей з особливими медичними потребами, у тому числі двоє дітей віком п'яти і шести років, які мають хронічні захворювання. Також серед них є 16-річний хлопець, члени сім'ї якого загинули під час евакуації з Луганської області, - він возз'єднуватиметься з тіткою, яка взяла над ним опіку. П'ятирічний хлопчик, який жив із бабусею та дідусем на підконтрольній Росії території, збирається возз'єднатися з матір'ю. 14-річний хлопець, чию матір-військову у 2022 році кілька місяців утримували у полоні, також зможе знову побачити її.

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Як зазначила представниця міністерства Катару з питань міжнародного співробітництва Лолва Аль-Хатер, "Катар тісно співпрацює зі своїми російськими та українськими колегами, досягаючи прогресу в ініціативі возз'єднання, але також шукаючи шляхи зміцнення довіри в інших сферах". "Ми продовжуватимемо виступати посередником між двома сторонами до того часу, поки це буде потрібно, з надією, що це врешті-решт приведе до деескалації конфлікту", - заявила вона.

Скількох українських дітей депортувала Росія?

Групи дітей почали переправляти з України до Росії за посередництва Катару у жовтні минулого року. Росія повідомляє, що таким чином в Україну повернули 59 дітей.

За даними України, Росія депортувала з окупованих нею територій 20 тисяч українських дітей.

У березні минулого року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна за підозрою в депортації дітей, що є воєнним злочином.