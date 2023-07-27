Ролик "Хайль Зеленський". Що думають німці?

Що німецького є в "німецькому" ролику "Хайль Зеленський"? Німецькі експерти переконані, що це продукт російської пропаганди. Фактчекінг DW.

На екрані - затишні приватні будинки, в яких мешкають німецькі родини. "Німеччина, 2023 рік", - читаємо під першим кадром у ролику "Хайль Зеленський". Команда фактчекінгу DW перевірила відеоролик та виявила низку цікавих особливостей.

Дослідження фотографії, з якої починається фільм, свідчить, що вона відзнята не у 2023 році, а 2017-го. А ось затишні будиночки, які унаочнюють німецьку ідилію, - справді німецькі. На фото - громада Родт-під-Рітбургом (Rhodt unter Rietburg) у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. Однак на цьому "німецьке" у відео й закінчується.

Ім'я президента України Володимира Зеленського в документі, який тримає в руках чиновниця якогось силового відомства на 26-й секунді ролика, написано точно не так, як написали б його німці - "Selenskij". Форма чиновників, яких у російських ЗМІ прозвали "солдатами НАТО" - форма Бундесверу. А ось сума допомоги, яку Німеччина вже надала Україні та яка з'являється на останніх кадрах (22 мільярди євро), відповідає тій цифрі, яка вказана на сайті німецького уряду. Однак тут треба додати, що ці 22 мільярди включають і кошти, витрачені на прийом біженців з України в Німеччині. Ролик "транслює", що усі 22 мільярди отримав чи не сам президент Зеленський. "Допомога для пана Зеленського", - читаємо у документі актриси-чиновниці.

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Що ж у Німеччині думають про віральний у Росії "німецький" ролик?

АдН заперечує свою причетність до ролика "Хайль Зеленський!"

Ведучий російського пропагандистського "Першого каналу" Руслан Осташко у своєму Telegram у коментарях до відео зазначив: "...пишуть, що автори ролика - члени партії "Альтернатива для Німеччини". В інших каналах російських користувачів були також повідомлення, що нібито правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" зняла соціальну рекламу на тему "підтримки" України. Мабуть, такі припущення ґрунтуються на тому, що члени АдН від початку повномасштабної війни Росії проти України послідовно виступають проти військової підтримки Києва.

DW спрямувала до пресслужби партії запит та отримала письмову відповідь: "Альтернатива для Німеччини" не є автором цього відео". Про існування ролика в АдН дізналися з запиту DW, прокоментували у федеральному секретаріаті партії.

Що думають експерти про роль АдН у цій історії

Відомий німецький публіцист, автор низки книг про пропаганду в умовах війни, інформаційні війни та маніпуляції ЗМІ Крістіан Гардінґгаус (Christian Hardinghaus) на прохання DW переглянув ролик і так прокоментував його: "Я на 99 відсотків виключаю те, що він походить від АдН. Я не думаю, що у цьому відео взагалі є німці. Я переконаний, що йдеться про російську пропаганду".

У нібито німецькому відеоролику "Хайль Зеленський!", який розповсюджують у соцмережах російські держЗМІ та прокремлівські блогери, зіграли російські актори. Їхні імена розкрили незалежно один від одного за допомогою системи розпізнавання облич та оприлюднили 26 липня кілька незалежних російськомовних видань.

Німецькому публіцисту цей продукт за своїм виконанням нагадав сатиру німецького телеканалу ZDF Browser Ballett, але й "її я виключаю, це більшою мірою її копія", сказав Гардінґгаус у розмові з DW.

Експертка і психологиня Леа Фрювірт (Lea Früwirth) з організації Center für Monitoring, Analyse und Strategie, що моніторить ЗМІ, вважає цілком ймовірним, що за цим відео стоїть Росія. За її словами, зміст ролика має два типові мотиви, які використовує російська пропаганда. По-перше, що Україною правлять нацисти. По-друге, що Німеччина, надаючи підтримку Україні, наражає на небезпеку власне населення. Німецька експертка каже, що це відео схоже на історію, яка сталася торік із німецьким сатиричним журналом Titanic.

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Сюжет ролика повторює фейкову обкладинку Titanic

Кілька місяців тому у соцмережі "запустили" фейкову обкладинку журналу - із Зеленським, який відкриває величезний рот. В інтерв'ю DW головна редакторка журналу тоді наголосила, що за фейковою обкладинкою ховається російська пропаганда. Як і новий ролик "Хайль Зеленський!", вона була створена в рамках того наративу, що Україна вимагає дедалі більшої допомоги від Європи.

Головна редакторка сатиричного журналу Юлія Матеус (Julia Mateus) так прокоментувала нове відео: "Як головна редакторка Titanic я не можу ні підтвердити, ні спростувати, що йдеться про одного і того ж замовника, що й у випадку з фейковою обкладинкою. Але не вважаю, що це неможливо". Матеус зазначає, що "знову йдеться про троянську сатиру" - пропагандистський матеріал, який видається за сатиру. Вона наголошує, що ролик справляє враження продукту, виробленого з високими витратами, і вона може припустити, що адресатом цього ролика є аудиторія далеко за межами Німеччини.

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Що пишуть німецькі ЗМІ?

Перші публікації у німецьких ЗМІ про "німецький" ролик, що викликав явно великий інтерес у Росії, з'явилися не відразу - приблизно через добу. Газета Süddeutsche Zeitung (SZ) пише, що ролик демонструє повну відсутність будь-яких знань про німецькі реалії та німецьку мову, "що дуже смішно".

Взагалі, антинімецька пропаганда в Росії "дуже кумедна", пише SZ, згадуючи відео-"шедеври" про німців, що мерзнуть без російських енергоресурсів, і гарчащу вимову німецьких імен "головним російським пропагандистом Володимиром Соловйовим". Прізвища ненависних політиків він буквально "випльовує", нагадуючи при цьому манеру співу лідера гурту Rammstein.