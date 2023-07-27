РФ зняла і видає за німецьке відео "Хайль Зеленський" - ЗМІ

У ролику "Хайль Зеленський!", який активно поширюють російські пропагандисти, видаючи за німецький, зіграли російські актори, які говорили німецькою з акцентом.

Російські державні пропагандистські ЗМІ та прокремлівські блогери поширюють у соціальних мережах відеоролик "Хайль Зеленський!", який видають за німецький. Водночас у ньому зіграли російські актори, які говорили німецькою мовою з акцентом.

Їхні імена розкрили за допомогою системи розпізнавання облич і оприлюднили в середу, 26 липня, кілька різних видань. За даними журналістів "Радіо Свободи", Delfi та "Агентства", у відео знялися Юлія Конюхова, Валентин Воробйов, Юлія Мандрико та Ігор Алексєєв. ЗМІ припускають, що й сам ролик зняли в Росії.

Так, акторка Конюхова опублікувала в Instagram пост, у якому вказала, що ролик зняла RT, а роль дитини виконав її син Святослав. Згодом вона видалила цей допис.

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"Німецький" ролик про Україну

За сюжетом, німецьке подружжя дивиться по телевізору емоційний виступ канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz), який закликає допомогти Україні, а їхній маленький син грає плюшевим леопардом (відсилання до наданих Україні німецьких танків Leopard 2).

У цей момент до будинку входять силовики у військовій уніформі, забирають з полиць речі та телевізор, з дитячої скарбнички - гроші, а з вух матері - сережки, після чого вішають на стіну портрет президента України Володимира Зеленського зі словами "Хайль Зеленський!".

Відео закінчується титрами "Твій дім у НАТО? Погодься з присутністю НАТО у твоєму домі" та повідомленням, що з початку 2022 року з німецького бюджету Україні нібито передали понад 22 мільярди євро.

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У Німеччині про відео не чули

Telegram-канал RT оприлюднив відео, написавши, що воно "розходиться в мережі". Державне агентство "РИА Новости" теж написало, що ролик "поширюється в мережі", а звернув увагу на нього RT.

Один з ведучих "Первого канала" та "воєнкор" видання "Комсомольская правда" написали, що цільовою групою відео є "пересічні громадяни Німеччини", "Аргументы и факты" назвали ролик "німецькою соціальною рекламою", а пропагандистський ресурс "Царьград" - "політичною рекламою з Німеччини".

Втім DW станом на ранок четверга, 27 липня, не знайшла в німецьких ЗМІ згадок про це відео.

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