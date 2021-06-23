Політика й суспільство

Робота в Німеччині: як влаштовуються українські лікарі (відео)

Українські лікарі поповнюють лави медиків у ФРН. DW поспілкувалась із кількома з них. Це молоді люди, які не згодні працювати в умовах української медичної системи. І питання, схоже, не лише у грошах.

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"Я, власне, родом з лікарської сім'ї",- розповідає Юрій. Український лікар працює у Німеччині. Медичну освіту отримав у Львівському медуніверситеті, а перше робоче місце - асистент лікаря у Клоппенбурзі на півночі ФРН. Як і чому емігрують українські лікарі?

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