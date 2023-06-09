Рівень води на Херсонщині знижується, евакуація триває

На Правобережжі України після підтоплення в результаті руйнування Каховської ГЕС вода тримається на позначці у середньому 5,38 метра, у Херсоні - 5,35 метра, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Бачимо, що на 20 см за ніч вода впала", - сказав він у відеозверненні вранці в п'ятницю, 9 червня.

Очільник ОВА закликав жителів підтоплених населених пунктів евакуюватися. "Перечекати не вийде", - сказав він, зазначивши, що евакуйованих розмістять, нададуть гуманітарну допомогу.

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"Єдине, з чим не можемо впоратися - з часом", - розповів Прокудін.

За даними МВС України, на сьогоднішній ранок всього підтоплено 32 населені пункти та 3 625 будинків на правому березі річки Дніпро. Евакуйовано 2 336 осіб (з них 120 дітей), врятовано 563 особи (з них 28 дітей).

Зеленський назвав масштаби екологічного лиха

Напередодні президент України Володимир Зеленський озвучив масштаби екологічного лиха внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС.

"Понад 50 тисяч гектарів лісів затоплено, і щонайменше половина з них загине. Десятки тисяч птахів і щонайменше 20 тисяч диких тварин під загрозою загибелі. Очевидно, що Каховське водосховище перетворене на велику могилу для мільйонів живих істот", - зазначив український лідер, слова якого наводить пресслужба президента.

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Крім того, через знищення греблі Каховської ГЕС затоплені сховища пального, склади з хімікатами, добривами, могильники тварин, зокрема два "сибіркові поховання" на тимчасово окупованій території, а в воду потрапили каналізаційні стоки, додав Зеленський.

Руйнування дамби на Каховській ГЕС

Гребля Каховської гідроелектростанції, яку вже понад рік контролюють російські війська, була зруйнована в ніч на 6 червня. Почалося неконтрольоване скидання води вниз за течією Дніпра. Київ і Москва звинувачують у катастрофі одне одного. Партнери України, зокрема США, покладають відповідальність за катастрофу на Росію.

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Київ називає аварію найбільшою рукотворною і техногенною катастрофою у Європі за останні десятиліття.