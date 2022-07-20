 У боротьбі за крісло прем′єра Великобританії виокремились двоє лідерів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.07.2022

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Новини

У боротьбі за крісло прем'єра Великобританії виокремились двоє лідерів

У боротьбі за посаду лідера Консервативної партії й прем'єр-міністра Великобританії залишились Ріші Сунак та Лізз Трасс. Переможець стане відомий у вересні.

Ріші Сунак та Лізз Трасс

Ріші Сунак та Лізз Трасс

У боротьбі за посаду лідера Консервативної партії й прем'єр-міністра Великобританії виокремились лідери. Ними стали колишній міністр фінансів країни Ріші Сунак та міністерка закордонних справ Лізз Трасс. Результати фінального голосування оголосив голова так званого "комітету 1922" (парламентської групи від Консервативної партії в Палаті громад Великої Британії) сер Грем Брейді в ефірі Sky News, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Під час останнього голосування з перегонів вибула молодша міністерка з торгівельної політики Великої Британії Пенні Мордонт. Вона за всі тури виборів набрала найменшу кількість голосів - 105. Сунак і Трасс набрали 137 та 113 голосів відповідно.

Тепер претендентів чекає кілька тижнів кампанії, під час якої 180 тисяч членів Консервативної партії голосуватимуть поштою або онлайн. Переможця оголосять 5 вересня і він автоматично стане прем'єр-міністром Великобританії.

Надії на підтримку України

Нинішня глава британського МЗС Лізз Трасс виражала найбільшу підтримку Україні після початку повномасштабної російської війни серед решти кандидатів. Вона обіцяє збільшити оборонний бюджет країни до 3% ВВП до 2030 року.

Трасс також єдина серед претендентів на крісло Джонсона, хто висловив готовність зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним у разі обрання прем'єр-міністром. У відповідь на це запитання під час одного з попередніх турів голосування Сунак сказав: "Ні. Я взагалі-то вийшов із зустрічі G20 через російського міністра".

Нагадаємо, 7 липня Борис Джонсон офіційно оголосив, що йде у відставку з посади лідера Консервативної партії, а отже, й з посади прем'єр-міністра Великобританії. Він продовжить виконувати ці обов'язки до обрання нового лідера.

Джонсон вважався одним із найактивніших прихильників України на Заході. З початку повномасштабної війни Росії проти України він двічі відвідав Київ.

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