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Українські солдати тримають оборону БахмутаФото: Libkos/AP/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Рік після нападу Росії на Україну

2 год. тому

За рік після початку російського вторгнення в Україну зруйновано десятки міст, загинули тисячі мирних жителів. У досьє DW - про війну Росії проти України.

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24 лютого 2022 року почалося повномасштабне воєнне вторгнення Росії в Україну. За рік війни, яку Володимир Путін розв'язав проти України, російські війська окупували частину української території та постійно обстрілюють міста й цивільні об'єкти. Унаслідок воєнних дій зруйновані десятки українських міст, загинуло понад 10 тисяч мирних жителів, мільйони українців були змушені покинути свої домівки.

Україна змогла вистояти у перші місяці війни в тому числі завдяки всебічній підтримці Заходу. ЗСУ продовжують тримати оборону і за допомогою західної зброї зуміли звільнити частину окупованих територій. Усі спроби зупинити війну Росії проти України дипломатичним шляхом були марними. Через рік після початку війни все ще не видно перспектив досягнення миру. Досьє DW.

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