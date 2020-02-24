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КонфліктиУкраїна
Данило Білик
24 лютого 2023 р.
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Топтема

Робота української ППО, 29 грудня 2022 року

Україна з вересня знищила понад 650 ракет і 610 дронів РФ

Конфлікти27 хв. тому
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