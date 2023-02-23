Рік війни в Україні: західні експерти про втрати і здобутки

Анна Савчук

15 год. тому 15 год. тому

Рівно рік тому Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Як змінилася ситуація на полі бою за цей час? Чи достатньо зброї від західних партнерів? І за яких обставин можливе закінчення війни? DW розпитала західних експертів.