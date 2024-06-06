Річниця висадки у Нормандії: Зеленський прибув у Францію

Володимир Зеленський прибув у Францію, де візьме участь у заходах з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії.

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 6 червня, прибув у Францію, де візьме участь у пам'ятних заходах, присвячених висадці військ союзників у Нормандії 80 років тому.

"Особлива подія, узяти участь у якій для нас дуже почесно: відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії. Цей захід і сьогоднішній день нагадує про сміливість і рішучість, проявлені заради свободи та демократії. Союзники захищали свободу Європи тоді, українці захищають свободу Європи зараз. Єдність перемогла тоді, справжня єдність здатна перемогти й зараз", - написав український президент у Telegram.

Крім того, за словами Зеленського, у Франції він візьме участь у "важливих заходах та зустрічах для зміцнення нашої держави й посилення єдності всіх, хто поважає людські цінності та життя".

РФ не запрошена на річницю висадки союзників у Нормандії

Пам'ятні заходи у Франції тривають три дні: 5−7 червня. 6 червня французький президент Еммануель Макрон збирає світових лідерів на нормандському узбережжі у місті Сен-Лоран-сюр-Мер - неподалік від одного з плацдармів висадки союзників.

Серед запрошених учасників - президент США Джо Байден, канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). Тим часом Росія не була запрошена для участі в пам'ятних заходах. Французька сторона пояснила, що Росія не відповідає умовам участі в цій церемонії, оскільки веде проти України агресивну війну, інтенсивність якої останніми тижнями тільки зросла.

Водночас у Парижі наголосили, наскільки важливо віддати заслужені почесті всім радянським громадянам, які зробили свій внесок у перемогу в Другій світовій війні.

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Висадка військ західних союзників у Нормандії 6 червня 1944 року, або "День Д" - одна з найбільших воєнних операцій проти гітлерівської армії під час Другої світової війни, в якій брали участь 156 тисяч військовослужбовців Великобританії, США та Канади.