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РФ збільшить чисельність військ на західних кордонах - Шойгу

Дар'я Нинько | Роман Сулима
11 хв. тому

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про "зростаючу загрозу з боку НАТО", у відповідь на яку Росія збільшить числельність військ на своїх західних кордонах.

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Російські десантники
Міністр оборони РФ заявив, що Росія збільшить чисельність військ на західних кордонахФото: AP Photo/picture alliance/dpa

Росія збільшить чисельність військ на своїх західних кордонах. Про такі плани заявив на засіданні колегії міністерства оборони РФ у середу, 9 серпня, голова відомства Сергій Шойгу. Причинами такого рішення він назвав "мілітаризацію Польщі", вступ до Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Фінляндії, а в перспективі - Швеції.

За словами Шойгу, накопичуючи війська на західних кордонах, Росія має дати відповідь на "зростаючу загрозу з боку НАТО". "На фінській території можливе розміщення додаткових військових контингентів та ударних озброєнь НАТО, здатних на значну глибину вражати критично важливі об'єкти на північному заході Росії", - заявив він.

Крім того, Шойгу стверджує, що ризики для Росії викликані "масштабними закупівлями" Польщею зброї у США, Великобританії та Південної Кореї, зокрема танків, артилерійських систем, засобів ППО/ПРО та бойової авіації. У зв'язку з цим він пообіцяв розглянути питання щодо створення Московського та Ленінградського військових округів, поява яких запланована на осінь 2023 року.

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"Серйозні ризики подальшої ескалації конфлікту"

Під час засідання Шойгу також заявив про "серйозні ризики подальшої ескалації конфлікту" через готовність західних країн вкладати в Україну значні ресурси. Про який саме конфлікт йдеться, очільник міноборони РФ не пояснив. За його даними, країни НАТО "активно пропрацьовують питання про передачу Києву тактичних винищувачів F-16". 

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Про відтворення округів Шойгу говорив і раніше

У грудні 2022 року Сергій Шойгу повідомив, що його міністерство планує відтворити Московський та Ленінградський військові округи. У 2010 році на їхній базі було створено Західний військовий округ. 17 січня 2023 року міноборони РФ повідомляло, що Шойгу провів нараду з питань збільшення чисельності збройних сил країни до 1,5 мільйона військовослужбовців. Тоді ж було заявлено, що масштабні зміни складу збройних сил будуть проводитись у 2023-26 роках.

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