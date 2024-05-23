РФ завдала 15 ударів по Харкову: є загиблі та поранені

Російські війська вдарили по цивільних об'єктах Харкова. У місті є жертви та постраждалі.

У четвер, 23 травня, російські війська завдали щонайменше 15 ударів по цивільних об'єктах Харкова, повідомила місцева влада.

"Наразі маємо підтверджену інформацію щодо ударів по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства, що займається життєзабезпеченням міста. Ще один удар прийшовся по приватному підприємству", - розповів мер міста Ігор Терехов.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що приватне підприємство, яке зазнало удару, займається друком. Там загорівся цех з папером. Загинули щонайменше троє людей, поранені - шестеро, тривають пошуки двох людей, ускладнені великою пожежею.

На місці іншого удару виявили тіло ще одного загиблого. Ще одна людина зазнала там поранень та була госпіталізована.

Крім того, війська РФ ударили по Золочеву та Люботину на Харківщині. У кожному з цих населених пунктів по двоє постраждалих.

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