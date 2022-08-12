РФ захопила українські родовища на 12,4 трильйона доларів

Росія взяла під контроль чимало українських родовищ корисних копалин, вартість яких оцінюється в 12,4 трильйона доларів, повідомила газета The Washington Post (WP) з посиланням на аналіз, проведений на замовлення канадською аналітичною компанією SecDev.

За підрахунками експертів, Україна втратила 63 відсотків покладів вугілля, 11 відсотків родовищ нафти, 20 відсотків родовищ природного газу, 42 відсотки родовищ металів та 33 відсотки родовищ рідкісноземельних корисних копалин, у тому числі літію. При цьому частина цих природних багатств була захоплена Москвою ще після російської анексії Криму у 2014 році.

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За час війни в Україні Росія прибрала до своїх рук 41 родовище вугілля, 27 родовищ природного газу, 14 родовищ пропану, 9 родовищ нафти, шість родовищ залізної руди, два родовища титанової руди, два родовища цирконієвої руди, а також по одному - урану, золота та великий кар'єр з видобутку вапняку, який раніше використовувався для виробництва сталі в Україні.

Багаті природні ресурси

Україна має в своєму розпорядженні один із найбільших у світі запасів титанової та залізної руди, невикористаних родовищ літію та величезні родовища вугілля, що вкупі вартують десятки трильйонів доларів, зазначає WP. Більша частина вугільних родовищ зосереджена на Сході України, де площа окупованих територій є особливо великою.

На думку WP, якщо Кремлю вдасться анексувати захоплену ним українську територію, то Київ втратить доступ майже до двох третин своїх родовищ вугілля. Україна також позбудеться інших природних ресурсів, у тому числі природного газу, нафти та рідкісноземельних мінералів, необхідних для деяких високотехнологічних компонентів, а це, своєю чергою, може ускладнити для Західної Європи пошук альтернатив імпорту з Росії та Китаю.