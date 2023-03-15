  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
РФ випустила по Україні з вересня понад 800 ракет - Ігнат
Фото: Russian Defense Ministry's press service/ZUMA/picture alliance
КонфліктиУкраїна

РФ випустила по Україні за пів року понад 800 ракет - Ігнат

Віолетта Чайковська
2 год. тому

Хоча Силам оборони вдається збивати більшість випущених російських ракет і дронів, Повітряні сили ЗСУ застерегли щодо високої ймовірності подальших ракетних ударів по території України з боку РФ.

https://p.dw.com/p/4Ohjy

За останні пів року російські агресори застосували понад 800 ракет і 650 дронів-камікадзе для ударів по український території, насамперед критичній інфраструктурі. Такі дані оприлюднив у середу, 15 березня, в ефірі загальнонаціонального телемарафону речник Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрій Ігнат, коментуючи запитання щодо можливої нової масованої ракетної атаки по Україні.

"Ми маємо лише з 11 вересня по цей час 650, а після 9 березня вже до 700 ракет, збитих протиповітряною обороною, не рахуючи дрони-камікадзе. Їх теж понад 650 було збито", - повідомив Ігнат, якого цитує "Укрінформ".

Якщо до названих цифр додати не збиті російські ракети, то виходить, що з початку атак на критичну інфраструктуру України з вересня 2022 року Росія застосувала 820 крилатих і балістичних ракет. На тлі цього Ігнат зазначив, що високоточні й далекобійні ракети росіяни готували роками.

Читайте також: ГУР: Західні компанії допомагають скеровувати російські ракети в Україну

Ймовірність наступних атак досить висока

Також, відповідаючи на питання, чи варто очікувати найближчим часом чергового ракетного обстрілу, речник Повітряних сил зазначив, що як з моря, так і з боку авіації він може відбутися будь-коли. "

Про кораблі тут говорити можна багато, кораблі можуть сьогодні вийти, завтра зайти відповідно до своїх завдань, вони з моря нікуди не діваються. Вони там завжди є, тому атаки можливі. Зрозуміло, що так само і про авіацію - вона нікуди не дівається. Атака можлива: зліт бомбардувальників, вийшли на бойовий курс - і за годину вже летять ракети. Тому дійсно атака може бути", - зазначив Ігнат.

Читайте також: Данілов: Росія має ракет на дві-три великі атаки

Відключень світла в Україні більше не буде?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Мікрочипи

РФ імпортує чипи для озброєння в обхід санкцій - Reuters

РФ імпортує чипи для озброєння в обхід санкцій - Reuters

Для імпорту необхідних для випуску озброєнь західних чипів в обхід санкцій Росія використовує Туреччину, а також Гонконг і Естонію, з'ясували Reuters і британський інститут RUSI.
Політика14 грудня 2022 р.
Робота української ППО, 29 грудня 2022 року

Українські війська з вересня знищили понад 650 крилатих ракет і 610 дронів РФ

Українські війська з вересня знищили понад 650 крилатих ракет і 610 дронів РФ

Відколи почались масовані удари РФ по енергетиці, ППО знищила понад 650 російських крилатих ракет і більше 610 іранських ударних дронів, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ.
Конфлікти26 лютого 2023 р.
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Проросійська демонстрація в Кишиневі 12 березня

ЗМІ опублікували кремлівський план контролю над Молдовою

Політика2 год. тому
1 стор. з 1
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Києво-Печерська лавра

Чи залишиться УПЦ МП в Києво-Печерській лаврі

Чи залишиться УПЦ МП в Києво-Печерській лаврі

Релігія1 год. тому
external

Експорт зерна: як фермери рятують бізнес під час війни

Експорт зерна: як фермери рятують бізнес під час війни

Економіка22 год. тому06:07 хв.
Поєдинок фехтувальниць (символічне фото)

Фехтувальникам Росії та Білорусі відкрили шлях до Парижа?

Фехтувальникам Росії та Білорусі відкрили шлях до Парижа?

Спорт22 год. тому
external

Бахмут: як евакуюють тварин з "пекла"

Бахмут: як евакуюють тварин з "пекла"

Панорама23 год. тому04:57 хв.
У п'ятницю, 10 березня, банк Silicon Valley, який спеціалізується на фінансуванні стартапів, був закритий після невдалої спроби збільшення капіталу і перейшов під контроль держави.

Колапс банку Silicon Valley: загрожує Lehman Brothers 2.0?

Колапс банку Silicon Valley: загрожує Lehman Brothers 2.0?

Економіка24 год. тому
Військовополонені в обідраному одязі й занесені снігом: сцена з фільму "Собаки, хочете жити вічно?" (1959 рік)

Як війна може вплинути на кар'єру: уроки минулого

Як війна може вплинути на кар'єру: уроки минулого

Економіка14 березня 2023 р.
На головну сторінку