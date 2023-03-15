РФ випустила по Україні за пів року понад 800 ракет - Ігнат

За останні пів року російські агресори застосували понад 800 ракет і 650 дронів-камікадзе для ударів по український території, насамперед критичній інфраструктурі. Такі дані оприлюднив у середу, 15 березня, в ефірі загальнонаціонального телемарафону речник Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрій Ігнат, коментуючи запитання щодо можливої нової масованої ракетної атаки по Україні.

"Ми маємо лише з 11 вересня по цей час 650, а після 9 березня вже до 700 ракет, збитих протиповітряною обороною, не рахуючи дрони-камікадзе. Їх теж понад 650 було збито", - повідомив Ігнат, якого цитує "Укрінформ".

Якщо до названих цифр додати не збиті російські ракети, то виходить, що з початку атак на критичну інфраструктуру України з вересня 2022 року Росія застосувала 820 крилатих і балістичних ракет. На тлі цього Ігнат зазначив, що високоточні й далекобійні ракети росіяни готували роками.

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Ймовірність наступних атак досить висока

Також, відповідаючи на питання, чи варто очікувати найближчим часом чергового ракетного обстрілу, речник Повітряних сил зазначив, що як з моря, так і з боку авіації він може відбутися будь-коли. "

Про кораблі тут говорити можна багато, кораблі можуть сьогодні вийти, завтра зайти відповідно до своїх завдань, вони з моря нікуди не діваються. Вони там завжди є, тому атаки можливі. Зрозуміло, що так само і про авіацію - вона нікуди не дівається. Атака можлива: зліт бомбардувальників, вийшли на бойовий курс - і за годину вже летять ракети. Тому дійсно атака може бути", - зазначив Ігнат.

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