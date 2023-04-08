РФ випустила по енергооб’єктах України 1200 ракет і дронів

Із 1200 ракет та дронів, випущених росіянами по енергоб’єктах України, понад 250 влучили в ціль, кажуть в НЕК "Укренерго". На відновлення та захист мережі цьогоріч потрібно майже мільярд доларів, наголошують в компанії.
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Під час минулого опалювального сезону російські агресори випустили по енергетичних об’єктах України понад 1200 ракет і дронів, з яких 250 влучили у ціль. Такі дані оприлюднила у суботу, 8 квітня, пресслужба НЕК "Укренерго".
"Жодна європейська енергосистема не зазнавала такої масштабної спроби знищення: понад 1200 ракет та дронів випустили росіяни по ключових енергетичних об’єктах. На жаль, понад 250 із них таки влучили у ціль - 43 відсотки магістральних мереж було пошкоджено", - ідеться в повідомленні. Також зазнали різного ступеню ушкоджень усі теплові та гідроелектростанції, додали в компанії.
Неймовірні зусилля енергетиків і допомога партнерів
Попри сроби росіян протягом шести місяців позбавити українців світла та тепла, українські енергетики зуміли не допустити цього, наголошують у компанії. "Одразу після закінчення повітряної тривоги в бій вступали ремонтні бригади - тільки у нас, в "Укренерго", це понад 1500 фахівців. Резервні схеми - щоб якнайшвидше відновити живлення споживачів, неординарні технічні рішення - щоб відремонтувати пошкоджене, тисячі годин перемовин та пошуки в 40 країнах світу - щоб знайти нове на заміну знищеному", - зауважують в "Укренерго".
Всі ці зусилля дозволили повернути в роботу 80 відсотків пошкодженої магістральної мережі, стверджують в компанії. "Першочергові потреби на відновлення та захист високовольтної мережі "Укренерго" цьогоріч становлять майже один мільярд доларів", - ідеться в повідомленні.
Європейська мережа системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E) дозволяє Україні експортувати 400 МВт електроенергії, однак фактичні обсяги "можуть коливатися залежно від часу доби та кон’юнктури ринку", зауважили у відомстві. Після приєднання до ENTSO-E, Україна експортувала електроенергію до Молдови та країн Європейського Союзу з червня минулого року. За цей період було реалізовано 2,6 мільярда кіловат/годин.