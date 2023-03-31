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Лінія електропередач на Харківщині
Лінія електропередач на ХарківщиніФото: Clodagh Kilcoyne/REUTERS
ЕкономікаУкраїна

Україна відновить роботу лінії електропередач із Польщею

Анастасія Шепелева
3 год. тому

За оцінками "Енергоатому", вже навесні може відновити роботу лінія електропередач між Україною та Польщею, яка з'єднає національну систему з європейською. Ця лінія не працювала з 1991 року.

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Державне підприємство НАЕК "Енергоатом" готується до запуску лінії електропередач із Польщею, що з'єднає українську енергосистему з європейською, повідомила пресслужба компанії.

Наразі на майданчику вже змонтовано частину необхідного обладнання, а відповідні підрозділи "Енергоатома" проводять роботи, які передують пусконалагоджувальним, йдеться у повідомленні.

"Щойно свою частину зобов'язань виконає і НЕК "Укренерго", лінію можна буде вводити в експлуатацію. За оцінками фахівців, роботи НЕК може закінчити в квітні", - зазначили в "Енергоатомі".

"Так ми розширюємо свої можливості та зміцнюємо зв'язок України з європейською енергосистемою. Це надзвичайно важливо в умовах, коли Росія веде прицільні обстріли нашої енергетичної інфраструктури", - наголосив президент "Енергоатому" Петро Котін.

У компанії зазначили, що питання відновлення роботи лінії, яка працювала за часів СРСР і зупинила роботу в 1991 році, порушили в "Енергоатомі" і завдяки "активній позиції міністерства енергетики це стало можливим".

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