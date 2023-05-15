РФ вдарила ракетою по лікарні в Авдіївці: четверо загиблих
Максим Сидоржевський
2 год. тому
Четверо людей загинули внаслідок ракетного авіаудару 15 травня по Авдіївці, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
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Російські окупаційні війська вранці у понеділок, 15 травня, завдали ракетного удару по Авдіївці Донецької області. Російська ракета поцілила в лікарню, внаслідок чого загинуло четверо цивільних осіб, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"Четверо людей загинули внаслідок ракетного авіаудару по Авдіївці. Росіяни атакували місто ракетами сьогодні зранку, поцілили у лікарню", - написав чиновник у Telegram, розмістивши також фотографії руйнувань.
Голова Донецької ОВА закликав місцевих жителів евакуюватися, адже, за його словами, "кожен новий день, проведений на Донеччині, збільшує ризик стати жертвою російської агресії".
Напередодні, 14 травня, російські окупанти обстріляли 13 населених пунктів Донецької області, внаслідок чого семеро місцевих жителів зазнали поранень.
Днем раніше, 13 травня, війська РФ обстріляли Костянтинівку на Донеччині, попередньо - з реактивної системи залпового вогню "Смерч". Внаслідок атаки дві людини загинули, зокрема 15-річна дівчина. Ще 10 людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості - серед них двоє підлітків 15 та 16 років, повідомляє Донецька обласна прокуратура.