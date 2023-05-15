РФ вдарила ракетою по лікарні в Авдіївці: четверо загиблих

2 год. тому 2 год. тому

2 год. тому 2 год. тому

Російські окупаційні війська вранці у понеділок, 15 травня, завдали ракетного удару по Авдіївці Донецької області. Російська ракета поцілила в лікарню, внаслідок чого загинуло четверо цивільних осіб, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Четверо людей загинули внаслідок ракетного авіаудару по Авдіївці. Росіяни атакували місто ракетами сьогодні зранку, поцілили у лікарню", - написав чиновник у Telegram, розмістивши також фотографії руйнувань.

Голова Донецької ОВА закликав місцевих жителів евакуюватися, адже, за його словами, "кожен новий день, проведений на Донеччині, збільшує ризик стати жертвою російської агресії".

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Напередодні, 14 травня, російські окупанти обстріляли 13 населених пунктів Донецької області, внаслідок чого семеро місцевих жителів зазнали поранень.

Днем раніше, 13 травня, війська РФ обстріляли Костянтинівку на Донеччині, попередньо - з реактивної системи залпового вогню "Смерч". Внаслідок атаки дві людини загинули, зокрема 15-річна дівчина. Ще 10 людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості - серед них двоє підлітків 15 та 16 років, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

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