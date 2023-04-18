Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в Авдіївці

Володимир Зеленський відвідав Авдіївку на Донеччині. Під час візиту він заслухав доповідь командувача щодо ситуації в районі, поспілкувався з військовими та вручив їм нагороди.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 18 квітня, відвідав передові позиції українських військових у Авдіївці на Донеччині, яка щодня зазнає ворожих обстрілів.

Як повідомляється на сайті Офісу президента, Зеленський заслухав доповідь командувача оперативно-тактичного угруповання "Донецьк" щодо ситуації в районі його відповідальності. Крім того, він поспілкувався з військовослужбовцями морської піхоти, десантно-штурмових, механізованих та артилерійських підрозділів.

"Маю честь сьогодні бути тут, подякувати вам за службу, за те, що бороните нашу землю, Україну, наші сім’ї. Вітаю вас зі святами, з Великоднем, і бажаю вам лише перемоги - того, чого бажаю кожному українцю, що дуже важливо для нас усіх. Бажаю здоров’я всім вам і вашим сім’ям та щиро вдячний від кожного українця за той великий шлях, який ви проходите щоденно", - сказав він.

Захисники отримали від президента ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, а також ордени "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів. У свою чергу військові подарували Зеленському військовий коїн, шеврон і дошку із символікою 110-ї окремої механізованої бригади.

Пам'ять загиблих українських бійців ушанували хвилиною мовчання.

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Як повідомлялось, 10 квітня війська РФ завдали авіаудару по Авдіївці,повністю зруйнувавши одну з багатоповерхівок. Тоді голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що обійшлося без жертв, оскільки усі мешканці будинку своєчасно евакуювалися.

Евакуація з підвалів: Як живе прифронтова Авдіївка To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video