Росіяни зруйнували багатоповерхівку в Авдіївці

Російські війська вдень у понеділок, 10 квітня, завдали авіаудару по Авдіївці, повністю зруйнувавши одну з багатоповерхівок, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "На щастя, обійшлося без жертв, оскільки усі мешканці будинку своєчасно евакуювалися", - написав він у Telegram. Кириленко додав, що на даний час у Авдіївці залишаються близько 1800 осіб - "усі вони щодня ризикують власним життям". Він закликав усіх цивільних евакуюватись.

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Загалом близько 60 російських атак відбили українські збройні сили з минулого дня, повідомляє генеральний штаб у Києві. Найбільшу активність російські війська проявляли у Донецькій області на сході країни, також масованого артилерійського обстрілу зазнало місто Херсон на півдні. Як повідомляється, основні бойові дії, як і раніше, ведуться в Херсоні та у районі Бахмута на Донеччині.

Командувач українськими збройними силами на сході генерал Олександр Сирський звинуватив Росію у застосуванні там "тактики випаленої землі", як це було у Сирії. Будівлі та позиції були зруйновані авіаударами та артилерійським вогнем. На фото і відео зафіксовані вигорілі будинки та зруйновані будівлі. Щоб не допустити подальшого прориву російських військ вглиб країни, українське керівництво не відводить війська з Бахмута. Однією з цілей Росії у війні є захоплення всієї Донецької області.