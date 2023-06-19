РФ перекидає сили від Дніпра на Запоріжжя та Бахмут - Лондон

Ця передислокація - свідчення того, що РФ вважає масштабну атаку ЗСУ через Дніпро менш імовірною після руйнування Каховської греблі, припускають британські розвідники.

Росія після руйнування греблі Каховської ГЕС, протягом останніх десяти днів, з високою ймовірністю почала передислокацію частин "Дніпровської групи військ", які розташовувалися на лівому березі Дніпра, на запорізький та бахмутський напрямок. Про це йдеться у новому зведенні британської військової розвідки, опублікованому на Twitter-аккаунті міністерства оборони Великобританії.

За даними британських розвідників, потенційно йдеться про кілька тисяч військовослужбовців 49-ї армії, в тому числі її 34-ї окремої механізованої бригади, а також підрозділів повітряно-десантних військ і морської піхоти.

"Передислокація "Дніпровської групи військ", швидше за все, відображає сприйняття Росією того, що масштабна українська атака через Дніпро стала менш імовірною після руйнування Каховської греблі і спричиненої цим повені", - припускає британська розвідка.

ЗСУ просуваються на півдні та сході

У понеділок, 19 червня, в міністерстві оборони України підтвердили, що ЗСУ під час контрнаступу відвоювали на півдні Запорізької області село П'ятихатки. Усього за два тижні на Бердянському та Мелітопольському напрямках українські військові звільнили вісім населених пунктів.

Також минулого тижня, як розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, ЗСУ просунулися на бахмутському напрямку. За її словами, це відбулося попри те, що ворог "докладав чимало зусиль", щоб зупинити просування українських військ, перекинувши туди додаткові підрозділи та збільшивши кількість обстрілів.

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Каховську ГЕС підірвала російська диверсійна група - СБУ

Гребля Каховської гідроелектростанції, яку вже понад рік контролюють російські війська, була зруйнована в ніч на 6 червня. За даними "Укргідроенерго", це сталося внаслідок підриву зсередини машинної зали, ГЕС зруйнована повністю. Київ і партнери покладають повну відповідальність за підрив на Росію, Москва це заперечує.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) ще 9 червня заявили, що Росія навмисно пошкодила греблю Каховської ГЕС.

Того ж дня СБУ опублікувала фрагмент перехопленої телефонної розмови, як стверджується, між російськими окупантами щодо підриву греблі Каховської ГЕС. Один з учасників розмови каже, що до вибухів на ГЕС була причетна диверсійна група РФ.

Згодом докази того, що вибух спричинила Росія, публікувало видання The New York Times.

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