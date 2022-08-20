РФ обстріляла у Вознесенську житлові будинки: четверо дітей у важкому стані

Російська армія обстріляла в суботу, 20 серпня, місто Вознесенськ на Миколаївщині. Внаслідок влучання у п'ятиповерхівку та приватні будинки є постраждалі, серед яких діти у важкому стані.

Станом на 13:30 відомо про дев'ятьох поранених. Із них четверо - діти. "Діти всі тяжкі. Вік від трьох до 17 років", - повідомив у Telegram голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Згодом він додав: "Дівчинку перевозять у Миколаїв. Уламок вирвав око".

У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли, що обстріл стався близько 11:30. У п'ятиповерхівці пошкоджені конструктивні елементи з першого по п'ятий поверх, обрушені балкони, вибиті шибки та вікна. Також у результаті потрапляння боєприпасів та уламків від них пошкоджень зазнали п'ять одноповерхових будинків.

Миколаївщина практично щодня - об'єкт обстрілів РФ

Російська армія постійно обстрілює Миколаївську область, яка межує з окупованою Херсонщиною.

Зокрема, вчора армія РФ вдруге завдала ракетного удару по Чорноморському національному університету імені Петра Могили ракетами С-300. Вперше "миколаївську Могилянку" обстріляли 17 серпня.

До того від обстрілу РФ постраждали два найбільші університети Миколаєва: Національний університет імені Сухомлинського та Національний університет кораблебудування.

Наприкінці липня під час обстрілів російськими військами Миколаєва загинув Олексій Вадатурський - власник однієї з найбільших аграрних компаній України "Нібулон".