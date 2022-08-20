 РФ обстріляла у Вознесенську житлові будинки: четверо дітей у важкому стані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.08.2022

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Новини

РФ обстріляла у Вознесенську житлові будинки: четверо дітей у важкому стані

У Вознесенську Миколаївської області внаслідок обстрілу армією РФ житлових будинків уже дев'ять поранених. Із них четверо - діти у віці від трьох до 17 років, усі - у важкому стані.

Миколаївщина практично щодня стає об'єктом обстрілів РФ. На фото - зруйнована школа у Миколаєві, 14 липня 2022 року

Миколаївщина практично щодня стає об'єктом обстрілів РФ. На фото - зруйнована школа у Миколаєві, 14 липня 2022 року

Російська армія обстріляла в суботу, 20 серпня, місто Вознесенськ на Миколаївщині. Внаслідок влучання у п'ятиповерхівку та приватні будинки є постраждалі, серед яких діти у важкому стані.

Станом на 13:30 відомо про дев'ятьох поранених. Із них четверо - діти. "Діти всі тяжкі. Вік від трьох до 17 років", - повідомив у Telegram голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Згодом він додав: "Дівчинку перевозять у Миколаїв. Уламок вирвав око".

У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли, що обстріл стався близько 11:30. У п'ятиповерхівці пошкоджені конструктивні елементи з першого по п'ятий поверх, обрушені балкони, вибиті шибки та вікна. Також у результаті потрапляння боєприпасів та уламків від них пошкоджень зазнали п'ять одноповерхових будинків. 

Миколаївщина практично щодня - об'єкт обстрілів РФ

Російська армія постійно обстрілює Миколаївську область, яка межує з окупованою Херсонщиною.

Зокрема, вчора армія РФ вдруге завдала ракетного удару по Чорноморському національному університету імені Петра Могили ракетами С-300. Вперше "миколаївську Могилянку" обстріляли 17 серпня.

До того від обстрілу РФ постраждали два найбільші університети Миколаєва: Національний університет імені Сухомлинського та Національний університет кораблебудування.

Наприкінці липня під час обстрілів російськими військами Миколаєва загинув Олексій Вадатурський - власник однієї з найбільших аграрних компаній України "Нібулон". 

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