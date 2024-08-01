РФ обстріляла Нікополь з артилерії: загинуло дві жінки

У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок артилерійського обстрілу, завданого армією Росії, загинули дві жінки. Про це вранці у четвер, 1 серпня, повідомив голова Дніпропетровськоїобласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"У Нікополі загинули дві жінки - мама й донька. Одній було 40 років. Іншій сьогодні виповнилося 72. Це трагічні наслідки артобстрілу росіян. Вони поцілили по місту десятком снарядів", - написав чиновник у Facebook.

Також, за даними Лисака, під час обстрілу поранення отримав 46-річний чоловік. Артобстрілом пошкодження завдано багатоповерховим та приватним будинкам, а також будівлям пожежної частини, коледжу та школи. На фотографіях, опублікованих Лисаком, видно пошкодження, які російські артснаряди завдали багатоповерховим будівлям, а також зруйнований приватний будинок.

Напередодні, 31 серпня, внаслідок обстрілу Нікополя російськими військами постраждав 69-річний чоловік. Окрім Нікополя, росіяни били також по Червоногригорівській, Марганецькій та Покровській громадах, при цьому вони застосовували важку артилерію та дрони-камікадзе.