Росія обстріляла Чернігівщину та Херсонщину: є загиблі

Армія РФ 8 червня обстрілювала громади Чернігівської та Херсонської областей, внаслідок чого загинули і поранені цивільні.

Внаслідок російського удару по Милівській громаді Херсонської області у суботу, 8 червня, загинула жінка, про що повідомила Херсонська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 8 червня близько 11:40 російські військові завдали артилерійського удару по населеному пункту у Милівській громаді. Внаслідок обстрілу загинула місцева жінка. В момент атаки вона знаходилась в власному будинку", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Своєю чергою, Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА) цього дня повідомила про черговий ворожий обстріл Білозерки, внаслідок чого поранення отримали двоє місцевих жителів.

Загинула після ударів КАБами і жінка на Харківщині, ще одна поранена. Про обстріл Старосалтівського району повідомила Харківська ОВА. "Унаслідок влучання 2 КАБ зруйновано будівлю школи, пошкоджено магазин і приватні житлові будинки", - зазначається у повідомленні.

Обстріли Чернігівщини

Російська армія 8 червня обстріляла і центр села у прикордонні Чернігівської області, про що повідомив Відділ комунікації поліції Чернігівської області.

"Сьогодні російська армія вкотре здійснила обстріл мирного населення Новгород-Сіверського району. Під ударом опинилися низка житлових будинків у центрі села. На щастя, люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, внаслідок обстрілу один житловий будинок був вщент зруйнований, ще щонайменше чотири оселі зазнали суттєвих пошкоджень. Також через удари артилерії пошкоджена сільгосптехніка жителів села.

Читайте також: На Донеччині оголосили обов'язкову евакуацію жителів з семи населених пунктів

Найбільш поширений воєнний злочин РФ

Обстріли цивільної інфраструктури України є найбільш поширеним воєнним злочином Росії, повідомив 8 червня представник Департаменту з протидії воєнним злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора України Денис Лисенко.

За його словами, зі 129 тисяч воєнних злочинів понад 75 тисяч стосуються обстрілів цивільної інфраструктури, повідомляє "Укрінформ".

Своєю чергою заступник керівника департаменту Тарас Семків повідомив, що РФ завдала 363 удари по об'єктах енергетики України, зокрема цього року - 159.