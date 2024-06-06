На Донеччині евакуюють жителів з семи населених пунктів

У семи населених пунктів Донецької області розпочинається проведення обов'язкової евакуації населення, повідомив у четвер, 6 червня, голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

"Координаційний штаб з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану погодив рішення про евакуацію дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками з міста Лиман, сіл Липове, Нове, Карпівка, Ставки, села Прогрес Гродівської громади, а також селища Зоря Іллінівської громади", - написав він у Telegram.

Філашкін наголосив, що евакуація проводиться протягом 60 діб з дати погодження рішення з органами військового командування та Координаційним штабом. "Це важливе рішення, покликане в першу чергу зберегти життя наших дітей. Безпекова ситуація в області постійно погіршується, інтенсивність обстрілів зростає", - зауважив він.

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Нагадаємо, наприкінці липня 2022 року уряд України ухвалив рішення про обов'язкову евакуацію населення з Донеччини через активні бойові дії, що ведуться на території області. Попри обов'язковість, від евакуації можна відмовитися - достатньо підписати заяву про усвідомлення усіх наслідків і персональної відповідальності за власне життя.