РФ у нинішніх боях зазнає найвищих втрат з березня - Лондон

Британська розвідка каже, що останніми днями на півдні та сході України тривають запеклі бої. Обидві сторони зазнають великих втрат, але російські втрати - найвищі з часів піку битви за Бахмут у березні.

Сили оборони України продовжують вести контрнаступальні операції на півдні та сході країни, досягнувши вже невеликих успіхів. При цьому російські війська зараз зазнають найбільших людських втрат з часів найзапекліших боїв за Бахмут у березні цьогоріч. Про це йдеться у новому зведенні британської розвідки, опублікованому на сторінці міністерства оборони країни у Twitter в неділю, 18 червня.

Розвідники зазначають, що останніми днями тривають запеклі бої, найбільш інтенсивні з яких зосереджені у Запорізькій області, на заході Донецької області та навколо Бахмута. На всіх цих напрямках Україна продовжує вести наступальні операції і досягла невеликих успіхів.

"На півдні російські війська часто проводять відносно ефективні оборонні операції. Обидві сторони зазнають великих втрат, причому російські втрати, ймовірно, найвищі з часів піку битви за Бахмут у березні", - йдеться у зведенні.

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ЗСУ перехоплюють ініціативу на фронті - міноборони України

У суботу, 17 червня, міністерство оборони України з посиланням на заступника голови відомства Володимира Гаврилова заявило, що ЗСУ перехоплюють ініціативу на фронті, однак для нарощення потрібна зброя дальністю до 200 кілометрів.

"Всі наші військові плани реалізуються відповідно до оцінок. Головне в сучасній війні - це володіння обстановкою, щоб знати положення противника, а також мати можливості завдавати високоточних ударів на далекі відстані. Тобто мати зброю, яка здатна уражати противника на дальності до 200 кілометрів", - сказав заступник міністра.

Того ж дня британська розвідка заявила, що росіяни на тлі контрнаступу українських Збройних сил (ЗСУ) перекинули на південь України додаткові ударні гелікоптери, завдяки чому створили собі там тимчасову перевагу у повітрі.

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