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ЗСУ перехоплюють ініціативу на фронті - міноборони України

Аліна Коломієць
40 хв. тому

Українські військові перехоплюють ініціативу у росіян на фронті, але щоб володіти обстановкою, ЗСУ необхідна далекобійна зброя, заявили в міноборони.

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Українські військові під час контрнаступу у Запорізькій області
Українські військові під час контрнаступу у Запорізькій областіФото: Nicolas Cleuet/Le Pictorium/IMAGO

Збройні сили України (ЗСУ) перехоплюють ініціативу на фронті, однак для нарощення потрібна зброя дальністю до 200 кілометрів. Таку заяву зробив заступник українського міністра оборони Володимир Гаврилов, яку цитує пресслужба міноборони в соцмережах у суботу, 17 червня.

"Всі наші військові плани реалізуються відповідно до оцінок. Головне в сучасній війні - це володіння обстановкою, щоб знати положення противника, а також мати можливості завдавати високоточних ударів на далекі відстані. Тобто мати зброю, яка здатна уражати противника на дальності до 200 кілометрів", - сказав заступник міністра.

Він також додав, що Україна перебуває на шляху до отримання літаків, які перш за все оборонятимуть наше небо від російських балістичних та інших ракет, для захисту мирних людей та цивільної інфраструктури.

"Пройшло більше року війни і ми впевнені, що переможемо російських загарбників, разом з нашими партнерами, які забезпечують нас усім необхідним", - підсумував Гаврилов.

Війська РФ отримали тимчасову перевагу на півдні України - розвідка

Тим часом британська військова розвідка заявила, що росіяни на тлі контрнаступу українських Збройних сил (ЗСУ) перекинули на південь України додаткові ударні гелікоптери, завдяки чому створили собі там тимчасову перевагу у повітрі.

За даними супутникових знімків, на які посилаються розвідники, росіяни перебазували до аеропорту Бердянська, що приблизно в 100 км за лінією фронту, понад 20 додаткових гелікоптерів.

Далекобійна зброя для України

У травні цього року Великобританія заявила, що передає Україні крилаті ракети дальнього радіусу дії Storm Shadow. ЗСУ вже використовують їх, підтвердив міністр оборони Великобританії Бен Воллес 18 травня.

Також у травні Норвегія повідомила, що передасть Україні вісім далекобійних установок реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) MLRS M270.

Того ж місяця стало відомо, що Україна звернулася до Німеччини з проханням передати їй далекобійні крилаті ракети Taurus.

Читайте також: Маляр розповіла про бойові дії на півдні і сході України

Що можуть нові далекобійні ракети ЗСУ Storm Shadow

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Українські військові під час контрнаступу у Запорізькій області

ЗСУ перехоплюють ініціативу на фронті - міноборони України

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