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РФ отримала тимчасову перевагу на півдні України - Лондон

Аліна Коломієць
13 хв. тому

Росіяни перебазували на південь України додаткові гелікоптери, створивши собі тимчасову перевагу у повітрі, повідомляє британська розвідка.

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Українські військові поблизу деокупованого Нескучного на Донеччині
Українські військові поблизу деокупованого Нескучного на ДонеччиніФото: Oleksandr Ratushniak/REUTERS

Війська РФ на тлі контрнаступу українських Збройних сил (ЗСУ) перекинули на південь України додаткові ударні гелікоптери, завдяки чому створили собі там тимчасову перевагу у повітрі. Про це йдеться у новому зведенні британської військової розвідки, опублікованому у Twitter міністерства оборони країни. 

За даними супутникових знімків, на які посилаються розвідники, росіяни перебазували до аеропорту Бердянська, що приблизно в 100 км за лінією фронту, понад 20 додаткових гелікоптерів.

"У постійному змаганні між авіацією та контрзаходами, Росія, цілком ймовірно, отримала на півдні України тимчасову перевагу, зокрема завдяки ударним гелікоптерам, які можуть застосовувати ракети більшої дальності по наземних цілях", - говорить британська розвідка. 

Генеральний штаб ЗСУ зранку 17 червня заявив, що на Запорізькому та Херсонському напрямках війська РФ обороняються. Інших деталей генштаб не надав.

ЗСУ досягли локальних успіхів на півдні

Увечері п'ятниці, 16 червня, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що на півдні українські військові ведуть наступальні дії на кількох напрямках одразу.

"Практично на усіх ділянках і напрямках, де наші підрозділи наступають на півдні, вони мають тактичних успіх. Поступово просуваються вперед. Станом на зараз - до двох кілометрів на кожному напрямку", - повідомила вона, додавши, що на деяких звільнених позиціях та у населених пунктах триває ЗСУ закріплюються.

Водночас, на Бердянському і Маріупольському напрямках Росія стягує війська з інших напрямків та збільшує вогневий вплив, зазначила Маляр.

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Минулого тижня американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що українські сили на заході Запорізької області досягли локальних успіхівпід час контратак на південний захід і південний схід від Оріхова.

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