ЗСУ: РФ перемістила до України береговий ракетний комплекс

РФ перемістила у Брянську область, яка межує з Україною, береговий ракетний комплекс "Бал". Це підвищує загрозу використання ракет типу Х-35, дальність яких дозволяє вражати сім областей України, повідомили в ГШ ЗСУ.

Росія перемістила у Брянську область, яка межує з Україною, дивізіон берегового ракетного комплексу "Бал". Це підвищує загрозу ударів по території України ракетами типу Х-35, тобто протикорабельними. Про це на брифінгу у четвер, 15 червня, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає "Інтерфакс-Україна".

"Дальність стрільби дає змогу вражати об'єкти на території Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей", - сказав Громов.

За інформацією генштабу, протягом двох тижнів червня війська РФ випустили по території України застосував понад 140 ракет різних типів і понад 250 ударних безпілотних літальних апаратів.

Громов зазначив, що наразі російська сторона зосередилася на цілях, пов'язаних із логістикою, промисловими об'єктами, а також нафто- і газозабезпеченням.

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Маляр: Наступ та оборонні дії тривають

Окрім того, війська РФ продовжують концентрувати на сході значну кількість сил і засобів та підтягують резерви з інших напрямків, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр Зокрема, з півдня на схід був переміщений російськй підрозділ десантно-штурмових військ, зазначила вона.

Водночас Сили оборони України продовжують наступальні дії на трьох напрямках, просунувшись на відстань близько кілометра на кожному з них, повідомила Маляр.

"На Бахмутському напрямку тривають наступальні дії на напрямках Роздолівка - Краснополівка та Брехівка - Ягідне, є успіх. На Бердянському та Маріупольскому напрямках тривають наступальні дії. На всіх напрямках наступу є просування. Близько кілометра на кожному", - написала вона в Telegram.

Зокрема, на Бердянському напрямку бої тривають в районах Макарівки, а на Маріупольському - в районах Новоданилівки та Новопокровки, зазначила вона.

"Ворог з усіх сил намагається не допустити просування наших військ. Разом з тим, наступ триває на декількох напрямках, наші оборонці поступово, але впевнено просуваються вперед та завдають значних втрат ворогу", - підсумувала Маляр.

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