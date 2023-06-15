  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
КонфліктиУкраїна

ЗСУ: РФ перемістила до України береговий ракетний комплекс

Дар'я Нинько
35 хв. тому

РФ перемістила у Брянську область, яка межує з Україною, береговий ракетний комплекс "Бал". Це підвищує загрозу використання ракет типу Х-35, дальність яких дозволяє вражати сім областей України, повідомили в ГШ ЗСУ.

https://p.dw.com/p/4Se7M
Українські військові поблизу деокупованого Нескучного на Донеччині
Українські військові поблизу деокупованого Нескучного на Донеччині. Наступальні дії ЗСУ тривають, повідомили у міноборони УкраїниФото: Oleksandr Ratushniak/REUTERS

Росія перемістила у Брянську область, яка межує з Україною, дивізіон берегового ракетного комплексу "Бал". Це підвищує загрозу ударів по території України ракетами типу Х-35, тобто протикорабельними. Про це на брифінгу у четвер, 15 червня, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає "Інтерфакс-Україна".

"Дальність стрільби дає змогу вражати об'єкти на території Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей", - сказав Громов.

За інформацією генштабу, протягом двох тижнів червня війська РФ випустили по території України застосував понад 140 ракет різних типів і понад 250 ударних безпілотних літальних апаратів.

Громов зазначив, що наразі російська сторона зосередилася на цілях, пов'язаних із логістикою, промисловими об'єктами, а також нафто- і газозабезпеченням.

Читайте також: Нічна атака РФ: є влучання в промислові об'єкти Кривого Рогу

Маляр: Наступ та оборонні дії тривають

Окрім того, війська РФ продовжують концентрувати на сході значну кількість сил і засобів та підтягують резерви з інших напрямків, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр Зокрема, з півдня на схід був переміщений російськй підрозділ десантно-штурмових військ, зазначила вона.

Водночас Сили оборони України продовжують наступальні дії на трьох напрямках, просунувшись на відстань близько кілометра на кожному з них, повідомила Маляр.

"На Бахмутському напрямку тривають наступальні дії на напрямках Роздолівка - Краснополівка та Брехівка - Ягідне, є успіх. На Бердянському та Маріупольскому напрямках тривають наступальні дії. На всіх напрямках наступу є просування. Близько кілометра на кожному", - написала вона в Telegram.

Зокрема, на Бердянському напрямку бої тривають в районах Макарівки, а на Маріупольському - в районах Новоданилівки та Новопокровки, зазначила вона.

"Ворог з усіх сил намагається не допустити просування наших військ. Разом з тим, наступ триває на декількох напрямках, наші оборонці поступово, але впевнено просуваються вперед та завдають значних втрат ворогу", - підсумувала Маляр.

Читайте також:Експерт про контрнаступ: ЗСУ вправно використовують тактику маскування 

ЗСУ звільняють Донеччину від ворога

Контрнаступ ЗСУ: у міноборони РФ здають нерви?

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Засідання у форматі "Рамштайн", 15 червня 2023

"Рамштайн-13": яку допомогу від партнерів отримає Україна

Конфлікти2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Як дрони очищують річки Київщини від снарядів

Як дрони очищують річки Київщини від снарядів

Конфлікти4 год. тому04:18 хв.
external

Грета Тунберг - українцям: "Ми підтримуємо вас"

Грета Тунберг - українцям: "Ми підтримуємо вас"

Природа й екологія8 год. тому01:21 хв.
Наслідки від скорочення поставок зерна з України глобально можут стати відчутними радше у довгостроковій перспективі, каже професор фон Крамон-Таубадель

"Війна в Україні може зв'язати руки у боротьбі з голодом"

"Війна в Україні може зв'язати руки у боротьбі з голодом"

Економіка10 год. тому
external

Потонулі тварини: волонтери готуються до спаду рівня води

Потонулі тварини: волонтери готуються до спаду рівня води

Конфлікти11 год. тому01:35 хв.
У залі Бундестагу (архівне фото)

У Бундестазі обговорили знищення Каховської ГЕС

У Бундестазі обговорили знищення Каховської ГЕС

Політика4 год. тому
Будівля Європарламенту у Страсбурзі

ЄП став на захист двох українських підлітків з Бердянська

ЄП став на захист двох українських підлітків з Бердянська

Політика7 год. тому
На головну сторінку