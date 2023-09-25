РФ експортує більшу частину нафти без цінової стелі - ЗМІ

Росії вдалося вивести більшу частину свого експорту нафти з-під цінової стелі в 60 доларів за барель, встановленої країнами Заходу. Про це ввечері неділі, 24 вересня, написало ділове видання Financial Times (FT) з посиланням на дані аналітичної компанії Kpler.

Так, у серпні майже три чверті всіх морських перевезень нафти з РФ здійснювалися без західної страховки, що покликана бути важелем для дотримання цінової стелі. Це означає, що Росії, ймовірно, вдасться серйозно виграти від нинішнього сталого зростання цін на нафту, пише FT. Вартість бареля нафти російської марки Urals у липні перебувала нижче позначки в 60 доларів, а зараз піднялася до приблизно 80 доларів. За підрахунками фахівців Київської школи економіки (КШЕ), завдяки такій динаміці та обходу "стелі", РФ може у 2023 році отримати від експорту нафти на 15 мільярдів доларів більше прибутку, ніж могла б у рамках цінової стелі.

Раніше в КШЕ підрахували, що санкції, обмеження і повернення призвели до того, що Росія з лютого 2022 року недоотримала від експорту нафти 100 мільярдів доларів. Однак при цьому РФ вдалося створити "тіньовий флот" танкерів для експорту нафти без західної страховки та обслуговування, зазначає видання.

Масштабні порушення стелі цін на нафту РФ

Ще в березні розслідування, проведене групою міжнародних експертів на замовлення КШЕ, показало, що запроваджена Заходом цінова стеля на російську нафту порушується у великих масштабах. Як випливає з матеріалів розслідування, 95 відсотків нафти, відправленої на експорт із порту Козьміно Приморського краю РФ за перші три місяці 2023 року, було продано в середньому за ціною 73 долари за барель - тобто, набагато вище рівня стелі. Розслідувачі зазначали, що з Козьміно російська нафта йде переважно в країни Азії.

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У серпні агентство Bloomberg повідомляло, що і західні компанії закуповують російську нафту марки Urals із порушенням цінової стелі. За даними агентства, приблизно 40 відсотків усіх суден, які вивозять нафту РФ із портів на Балтійському і Чорному морях, належать західним компаніям, проте багато цих судновласників, а також страховики стверджують, що не мають можливості дізнатися точної ціни, за якою було продано вантаж. Водночас багато суден, що вивозять нафту з РФ, як і раніше, страхуються через Лондон, стверджувалося в матеріалі.

Стеля цін на нафту з Росії була узгоджена країнами G7, Євросоюзом і Австралією до грудня 2022 року. Компаніям із країн-ініціаторів санкцій було заборонено транспортувати російську нафту і страхувати танкери, які перевозять російські нафтопродукти за цінами, що перевищують 60 доларів за барель.