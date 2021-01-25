Резолюція ПАРЄ: Київ має утриматися від дій, що шкодять верховенству права

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликала Київ підтримати незалежність та впливовість антикорупційних структур в країні і утриматися від подальших дій, які можуть мати "тривалий згубний вплив" на незалежність судової системи та верховенство права. Про це йдеться у резолюції "Прогрес моніторингової процедури асамблеї у січні-грудні 2020 року", яка була ухвалена у понеділок, 25 січня, у Страсбурзі під час зимової сесії ПАРЄ.

Під пильним оком моніторингу

Резолюція, автором якої став голова моніторингового комітету, данський депутат від групи лібералів Міхаель Ааструп Єнсен, була присвячена ходу виконання зобов'язань, які взяла на себе низка країн під час вступу до Ради Європи. З 47-ми країн-членів РЄ на даний момент 11 перебувають під процедурою повного моніторингу асамблеї. Серед них - Азербайджан, Вірменія, Грузія, Молдова, Росія, Туреччина, Україна та інші.

Для кожної з цих країн у ПАРЄ призначено одного або двох доповідачів, які підтримують постійний діалог з владою, з її дозволу здійснюють візити до столиць, щоб особисто спілкуватися там з чиновниками, експертами та громадськими активістами. Це дає доповідачам можливість створити об'єктивну картину поступу реформ, спрямованих на зміцнення правовладдя та демократичних інституцій, і підготувати моніторингову доповідь, яка виноситься на розгляд ПАРЄ. Остання доповідь щодо України була представлена в асамблеї у 2017 році.

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З огляд у на те, що через епідеміологічні обмеження упродовж минулого року доповідачі ПАРЄ мали обмежені можливості для візитів, а сама асамблея не проводила сесійних засідань, комітет підготував загальну резолюцію про виконання країнами моніторингових зобов'язань.

Незалежність суддів і боротьба з корупцією

Варто відзначити, що для багатьох країн пункти резолюції, у яких йдеться про позитивні зміни, значно коротші, ніж ті, у яких йдеться про недоліки. Так, асамблея привітала зусилля української влади зі створення антикорупційних інституцій та досягнення домовленості про припинення вогню між сторонами конфлікту на Донбасі.

Серед проблемних питань - зміцнення антикорупційних структур, "у тому числі шляхом відновлення ефективного функціонування системи електронного декларування та уточнення правового статусу Національного антикорупційного бюро України". Окрім цього, ПАРЄ закликала Київ "утриматися від будь-яких дій, які можуть мати тривалий згубний вплив на верховенство права та незалежність судової влади в Україні", а також провести розслідування нападів на незалежних журналістів. Окремою усною поправкою до параграфу з рекомендаціями для української влади до резолюції був доданий пункт про гарантування "дотримання зобов'язань із захисту мовних прав національних меншин".

Москва ігнорує свої зобов'язання

Під час презентації своєї доповіді, яка передувала голосуванню за резолюцію, Міхаель Ааструп Єнсен заявив, що для нього як голови моніторингового комітету та автора доповіді "найбільшою проблемою стала Росія".

Він нагадав, що коли у 2019 році більшість депутатів ПАРЄ проголосували за повернення Росії і безумовне зняття з неї санкцій, вони робили це в обмін на зобов'язання російської влади виконувати вимоги моніторингової процедури, щоб "якнайшвидше підготувати повний і всеосяжний звіт". "Але уряд Росії та делегація Держдуми і близько не підійшли до виконання цього зобов'язання. Це є абсолютно неприйнятним", - наголосив Єнсен. Він пояснив, що попри пандемію Москва продовжує приймати у себе багатьох політиків, "окрім доповідачів ПАРЄ". Політик також зауважив, що якщо Росія справді хоче бути демократичним членом асамблеї, вона повинна дотримуватися правил організації. Інакше її членство "буде просто дозволом для найбільшої країни-члена робити все, що їй заманеться".

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У відповідь на це член російської делегації Леонід Слуцький заявив, що моніторингова процедура ПАРЄ - застаріла і перетворилася на "інструмент проведення штучних розділювальних ліній на теренах РЄ".

Тим часом у резолюції як позитивний момент у демократичному поступі Росії за минулий рік відзначається лише посередництво Москви "у встановленні миру в Нагірному Карабасі". Натомість ПАРЄ закликало російську влади без зволікань зайнятися вирішення проблеми відсутності плюралізму, незалежності судової влади, створити умови для діяльності політичної опозиції, громадянського суспільства, правозахисників та журналістів, припинити дію низки антидемократичних законів, а також виконати вимоги міжнародного співтовариства щодо окупованих територій України, Грузії та Молдови.