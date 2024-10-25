Рейтинг найбільш інстаграмних місць Баварії
Які головні визначні пам'ятки Баварії найбільш популярні в соцмережі Instagram?
Рейтинг за хештегами
Онлайн-друкарня VistaPrint проаналізувала публікації в Instagram, присвячені туристичним визначним пам'яткам Баварії, і склала рейтинг на основі статистики хештегів.
1. Бамберг
Зібравши майже 1,2 мільйона публікацій, перше місце посіло місто Бамберг у Франконії, визначні пам'ятки якого внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
2. Цугшпітце
На другому місці опинилася найвища гора Німеччини і гірський масив Цугшпітце біля Гарміш-Партенкірхена - понад 600 тисяч публікацій.
3. Кімзеє
Третє місце взяло озеро Кімзеє - 590 тисяч. Головна визначна пам'ятка - палац Людвіга II на острові Герренкімзеє. Тут на фотографії зображені острови Фрауенінзель і Краутінзель.
4. Марієнплац
Найпопулярнішим в Instagram місцем у баварській столиці виявилася площа Марієнплац - центральна площа Мюнхена, що посіла четверте місце в загальному списку.
5. Айбзеє
Айбзеє - мальовниче озеро, яким можна милуватися під час підйому канатною дорогою на гору Цугшпітце і потім з оглядового майданчика на вершині. Близько 340 тисяч хештегів.
6. Кенігсзеє
"Королівське озеро" - Кенігсзеє - розташоване на території Національного парку Берхтесгаден. Головна визначна пам'ятка - паломницька церква Святого Варфоломія. Близько 320 тисяч публікацій.
7. Англійський сад
Англійський сад у Мюнхені, закладений 1792 року, входить до числа найбільших міських парків світу. Понад 260 тисяч публікацій, позначених відповідними хештегами.
8. Нойшванштайн
Нойшванштайн - одна з найвідоміших визначних пам'яток в усій Німеччині, проте за кількістю згадувань в Instagram цей замок Людвіга II посів лише восьме місце у Баварії - понад 185 тисяч.
9. Вальгалла
Вальгалла - зала слави видатних особистостей німецької історії та культури. Була зведена на березі Дунаю неподалік від Регенсбурга 1842 року. Понад 140 тисяч згадок.
10. Німфенбург
Літній палац Німфенбург вважається однією з архітектурних візитівок Мюнхена. Завершує десятку, набравши понад 70 тисяч згадувань.