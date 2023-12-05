Удар РФ по Новогродівці: знайдені фрагменти ще кількох тіл

У Покровському районі Донеччини досі шукають тіла загиблих внаслідок атаки російських військових у ніч на 30 листопада. Тоді по району ударили одночасно шістьма ракетами С-300.

У Новогродівці Покровського району на Донеччині на місці влучання російської ракети в багатоквартирний будинок у вівторок, 5 грудня, були виявлені фрагменти кількох тіл. "Станом на даний час під завалами знайдені фрагменти тіл, які неможливо ідентифікувати. Надалі буде проводитись ДНК-експертиза", - написав у Telegram глава Новогродівської міської військової адміністрації Олександр Шевченко. Пошуково-рятувальна операція триває.

Як повідомлялось, у ніч на 30 листопада російські війська вдарили по Покровькому району Донеччини одночасно шістьма ракетами С-300. Під обстріл, крім Новогродівки, потрапили Покровськ та Мирноград. Внаслідок атак постраждали 10 людей, серед них - четверо дітей.

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Після обстрілу житлового будинку у Новогродівці з-під завалів дістали тіла двох загиблих. Згодом там же знайшли тіло дівчинки. Міська влада припустила, що тіла її батьків ще залишались під завалами, оскільки їх на той час не виявили.

За останніми даними ООН, з початку повномасштабної війни Росії в Україні підтверджена загибель 10 тисяч цивільних. Реальне число жертв російського вторгнення може бути значно вищим, припускають в ООН.