ООН: З початку нападу РФ в Україні загинули 10000 цивільних

15 листопада моніторингова місія ООН підтвердила загибель 10 тисяч цивільних через агресію РФ проти України. При цьому в ООН вважають, що реальна кількість жертв російського вторгнення може бути значно вищою.

З моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року підтверджено загибель вже 10 тисяч цивільних осіб, понад 560 з яких - діти, повідомила у вівторок, 21 листопада, моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні (ММПЛУ). Також підтверджено поранення понад 18,5 тисячі цивільних.

За підрахунками ООН, кількість цивільних жертв досягла позначки у 10 тисяч після того, як 15 листопада російська ракета влучила у житлову чотириповерхівку в Селидовому на Донеччині. Тоді внаслідок удару загинули чотири людини.

"Десять тисяч загиблих цивільних осіб - це похмура віха для України. Війна Російської Федерації проти України триває вже 21-й місяць та загрожує перетворитися на тривалий конфлікт, що потягне за собою втрати людських життів, масштаби яких годі й уявити", - зазначила голова ММПЛУ Даніель Белль.

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Реальна кількість жертв може бути значно вищою

При цьому в місії зауважують, що цифра в 10 тисяч загиблих - це підрахунки за їхньої методологією, а "справжня цифра може бути значно вищою, оскільки перевірка таких даних є складною та займає певний час".

В ММПЛУ також зазначають, що за останні три місяці більшість підтверджених випадків загибелі та поранення серед цивільних - 86 відсотків від загальної кількості - зафіксовані на території, підконтрольній уряду України.

Майже половина випадків загибелі та поранення цивільних сталася далеко від лінії фронту. Це обумовлено активним застосуванням військами РФ артилерійських снарядів, касетних боєприпасів, ракет та баражуючих боєприпасів.

"Можна констатувати, що в Україні зараз немає повністю безпечних місць", - зауважила Даніель Белль.

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