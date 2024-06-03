Ракетні удари РФ по Харківщині: є загиблий та поранені

Росіяни проти ночі понеділка, 3 червня, завдали щонайменше п'ять ракетних ударів по Слобожанській громаді на Харківщині. Ракети поцілили у територію відпочинкового комплексу, внаслідок чого один чоловік загинув і ще двоє людей дістали поранення. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в Telegram.

Нагадаємо, в уряді Німеччини 31 травня повідомили про дозвіл Україні використовувати надане озброєння для ударів по військових об'єктах на території Росії поблизу Харківщини. Перед цим аналогічне рішення - з дозволом бити по цілях у Росії на північ від України - ухвалили Сполучені Штати Америки.