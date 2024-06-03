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Ракетні удари РФ по Харківщині: є загиблий та поранені

Євгенія Наконечна
3 червня 2024 р.

В Слобожанській громаді На Харківщині внаслідок влучання російських ракет загинув чоловік, повідомляє місцева влада.

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Наслідки влучання російської ракети у житлову забудову Харківщини (фото з архіву)
Наслідки влучання російської ракети у житлову забудову Харківщини (фото з архіву)Фото: SERGEY BOBOK/AFP

Росіяни проти ночі понеділка, 3 червня, завдали щонайменше п'ять ракетних ударів по Слобожанській громаді на Харківщині. Ракети поцілили у територію відпочинкового комплексу, внаслідок чого один чоловік загинув і ще двоє людей дістали поранення. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в Telegram.

Нагадаємо, в уряді Німеччини 31 травня повідомили про дозвіл Україні використовувати надане озброєння для ударів по військових об'єктах на території Росії поблизу Харківщини. Перед цим аналогічне рішення - з дозволом бити по цілях у Росії на північ від України - ухвалили Сполучені Штати Америки.

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