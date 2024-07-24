  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиУкраїна

Ракети і КАБ: сили РФ увесь день б'ють по Харкову (оновлено)

Дар'я Нинько
24 липня 2024 р.

Пообіді війська РФ завдали чергового ракетного удару по Харкову. За даними мера міста Ігоря Терехова, постраждали шестеро людей. Згодом стало відомо, що по місту вдарили й авіабомбою.

https://p.dw.com/p/4ig2X
Рятувальники працюють на місці ракетного удару військ РФ у Харкові, травень 2024 року
Рятувальники працюють на місці ракетного удару військ РФ у Харкові, травень 2024 року (архівне фото)Фото: Anadolu/picture alliance

Війська РФ близько 14:00 у середу, 24 липня, завдали ще одного ракетного удару по Харкову. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, росіяни поцілили по промисловій зоні і це був вже п'ятий "приліт" у місті за добу.

"Внаслідок останнього ракетного удару по Харкову постраждали шестеро містян. Їм надають медичну допомогу", - написав Терехов у Telegram.

Очільник Харківської обласної військової адміністарції (ОВА) Олег Синєгубов уточнив, що удар прийшовся по Холодногірському району міста.

Близько 17:00 Синєгубов повідомив, що війська РФ завдали удару по Харкову ще й керованою авіабомбою (КАБ). Внаслідок удару загорівся будинок, відомо про трьох постраждалих цивільних чоловіків. 

Терехов, своєю чергою, уточнив, що цей удар прийшовся по району приватної житлової забудови поблизу центральної частини міста.

Війська РФ зранку б'ють по Харкову

Нагадаємо, що попередні вибухи пролунали у Харкові близько 12 години. Як повідомив Терехов, війська РФ атакували ракетами цивільний інфраструктурний об'єкт. На місці влучання зайнялася сильна пожежа. Інформації про постраждалих там наразі не надходило.

Ще раніше - близько 5 ранку війська РФ також завдали удару Харкову. Як повідомляв тоді Терехов, перший удар прийшовся по промисловій зоні одного з районів міста, другий удар - у район приватного сектору, спричинивши пожежу в одному з будинків. Інформація про одного загиблого на місці удару не підтвердилася.

Згодом Синєгубов повідомив, що війська РФ поцілили ракетою "Іскандер-М" у житловий масив одного з мікрорайонів міста. Внаслідок удару руйнувань зазнала будівля офісу Швейцарського фонду протимінної діяльності FSD та були пошкоджені автівки, які використовуали медики організації. Постраждалих внаслідок цього удару не було, уточнив він.

Удар по Лозовій: щонайменше один загиблий

Окрім того, як повідомив Синєгубов, війська РФ також атакували інфраструктурний об’єкт у місті Лозова на Харківщині. Спочатку повідомлялося, що внаслідок ракетного удару постраждали троє людей, ще чотирьох - розшукують.

А згодом посадовець уточнив, що внаслідок ракетного удару по Лозовій постраждали чотири людини, ще щодо двох людей тривають пошуки. "На жаль, з-під завалів вилучили одне тіло людини", - додав голова Харківської ОВА.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

external

С-300 і дрони: як Харків майже два роки живе під обстрілами (14.02.2024)

С-300 і дрони: як Харків майже два роки живе під обстрілами (14.02.2024)

Харків - постійна ціль повітряних ударів Росії. Через близькість до російського кордону протиповітряній обороні складно захистити місто. Утім, життя в Харкові триває, а люди відбудовують потрощене майно попри загрозу нових атак.
Конфлікти14 лютого 2024 р.06:59 хв.
external

Підземна школа у Харкові: як діти навчаються в метро і про що мріють (12.04.2024)

Підземна школа у Харкові: як діти навчаються в метро і про що мріють (12.04.2024)

Від початку навчального року харківські школярі навчаються у метро. Через близькість до російського кордону інакше організувати офлайн-навчання в місті неможливо. Що думають школярі про навчання в підземці і про що мріють?
Суспільство12 квітня 2024 р.05:03 хв.