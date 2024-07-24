РФ ударила ракетою по інфраструктурному об'єкту Харкова

У Харкові близько 11 години пролунало два вибухи. На місці російського ракетного удару виникла сильна пожежа.

Близько 11 години в середу, 24 липня, в Харкові пролунали два потужні вибухи.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, Росія атакувала ракетами цивільний інфраструктурний об'єкт. На місці влучання спалахнула сильна пожежа.

За даними голови обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, інформація про постраждалих не надходила.

Нічна атака на Харків

Вночі війська РФ завдали ракетного удару по Харкову балістичним "Іскандером-М" і ракетою, тип якої ще встановлюється. Один удар прийшовся по промисловій зоні, інший - по приватному сектору, внаслідок чого загинула людина.

По передмістю Харкова російські окупанти вдарили дроном Shahed, унаслідок чого виникла пожежа в конюшні, постраждали двоє цивільних чоловіків.