Радбез ООН обговорив підрив Каховської ГЕС

В ООН підрив Каховського водосховища назвали найзначнішим інцидентом, що завдав найбільшої шкоди цивільній інфраструктурі України. Водночас ООН не має незалежної інформації, що спричинило катастрофу, сказав генсек.

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) провела в ніч на середу, 7 червня, засідання на вимогу України та Росії після прориву греблі Каховської гідроелектростанції (ГЕС).

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця назвав катастрофу найбільшою за останні десятиліття антропогенною катастрофою в Європі. Він поклав відповідальність на Росію за "підрив бомби масового екологічного знищення" та "масштабний екологічний теракт".

"Вдаючись до тактики випаленої землі, або в цьому разі до тактики затопленої землі, російські окупанти фактично визнали, що захоплена територія їм не належить, і вони не в змозі утримувати ці землі", - наголосив Кислиця. За його словами, теракт спланували заздалегідь.

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Своєю чергою постійний представник Росії при ООН Василь Небензя поклав відповідальність за руйнування дамби на Україну, звинувативши її в навмисному підриві греблі. За його словами, це зробили Збройні сили України (ЗСУ), щоб відвернути увагу від перегрупування військ.

Кислиця у відповідь зауважив, що ця заява є "передбачувано брехливою". "Ми спостерігаємо той самий прийом - звинувачення жертви у власних злочинах. Мало шансів, що країна, яка відчайдушно заперечувала свої воєнні злочини в Маріуполі, Бучі, Ізюмі, на Запорізькій АЕС, визнає відповідальність за сьогоднішню техногенну катастрофу", - зазначив він.

Посол нагадав, що РФ понад рік контролює Каховську ГЕС. "Підірвати її якось ззовні, обстрілом, фізично неможливо. Її замінували російські окупанти, і вони її підірвали", - сказав він.

ООН: Руйнування греблі - наслідок агресії РФ

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що організація "не має доступу до незалежної інформації про обставини, що призвели до руйнування" греблі Каховської ГЕС. "Але ясно одне: це ще один руйнівний наслідок російського вторгнення в Україну", - наголосив він.

За його словами, ООН та гуманітарні партнери в координації з Києвом поспішають надати підтримку: питну воду, таблетки для очищення води та іншу критично важливу допомогу.

Його заступник з гуманітарних питань Мартін Гріффітс заявив, що руйнування дамби стане, імовірно, "найзначнішим інцидентом, що завдав шкоди цивільній інфраструктурі з моменту початку російського вторгнення в Україну". Він попередив, що техногенна катастрофа на Каховській ГЕС стане потужним ударом по українському сектору виробництва продуктів харчування та негативно вплине на вироблення електроенергії. При цьому, за словами Гріффітса, ООН готова будь-якої миті перекинути міжвідомчі автоколони та персонал із надання допомоги в райони, контрольовані Росією.

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