Рада вилучила "військовий" ПДФО у громад на користь бюджету
Верховна Рада України ухвалила закон, що передбачає передачу податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з зарплати військовослужбовців і поліцейських не в місцеві бюджети, а у спеціальний фонд державного бюджету.
Відповідне рішення в середу, 8 листопада, підтримали 253 народних депутати.
Як зауважив опозиційний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), "ПДФО будуть забирати з місцевих бюджетів заднім числом вже з 1 жовтня".
Закупівля дронів і виробництва зброї
Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа ("Слуга народу") розповіла, що закон передбачає перерахування "військового" ПДФО до держбюджету з 1 жовтня 2023 року і до 31 грудня року, в якому закінчиться воєнний стан.
За її словами, до 31 грудня 2023 року податок розподілять порівну між Державною службою спеціального зв'язку (ДСЗІ) та захисту інформації й міністерством оборони. Перша, як очікується, отримає 13 мільярдів гривень на закупівлю дронів, а міністерство - 13 мільярдів гривень на закупівлю артилерійських систем.
"З 1 січня і до 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан "військове ПДФО" розподіляється в таких пропорціях: 45 відсотків - ДСЗІ на дрони (прогноз 43+ мільярдів гривень), 45 відсотків - мінстратегпром для розгортання виробництва боєприпасів та зброї (43+ мільярдів гривень), 10 відсотків - розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (близько 10 мільярдів гривень)", - написала вона у Facebook.
Таким чином планується у 2024 році направити на потреби оборони додатково 96 мільярдів гривень. Документ також передбачає, що доходи Дорожнього фонду в 2024 році спрямують у загальний фонд бюджету і на потреби оборони.
"Звичайне" ПДФО залишається в громадах
Водночас, як зауважила Підласа, "звичайне ПДФО" залишається в громадах в обсязі 64 відсотків.
"При цьому не менше чотирьох відсотків податку мають бути спрямовані на проведення розрахунків при виробництві теплової енергії, а також на підтримку підприємств з виробництва, постачання теплової енергії, а також централізованого постачання холодної води та водовідведення", - додала вона.
Своєю чергою прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пообіцяв допомогу регіонам. "Місцеві бюджети у 2024 році все одно отримають від податку на доходи фізосіб більше, ніж вони отримували у 2021 році. В регіони буде спрямовано додаткові 62 мільярди гривень порівняно з 2021 роком. Це дозволить громадам закривати всі необхідні та першочергові потреби", - наголосив він.
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Ініціативу критикують на місцях
Однак рішення щодо "військового" ПДФО критикують на місцях. Так, мер Києва Віталій Кличко, який також є головою Асоціації міст України, наголосив, що парламент фактично позбавив місцеву владу можливості допомагати Збройним силам і спрямовувати кошти з бюджетів міст військовим.
"Забравши у міст і селищ військовий ПДФО (ще й заднім числом), Верховна Рада, уряд демонструють, що центральна влада не впоралася з фінансуванням армії. І тепер намагається перекласти це на місцеве самоврядування", - написав він у Telegram.
При цьому Кличко наголосив, що всі міста й так "платять в держбюджет 40 відсотків ПДФО своїх громад". На його думку, рішення парламенту особливо вдарить по невеликих містах і містечках, де військовий ПДФО становив значну частину бюджету. "Ми повинні й робити все для допомоги ЗСУ, й не допустити занепаду в наших містах, містечках та селищах", - наголосив він.
Нагадаємо, дискусія про використання податків з зарплат військових виникла на тлі гучних суперечок у зв'язку з проведенням місцевою владою масштабних ремонтів і реконструкцій, водночас волонтери змушені збирати кошти серед громадян на потреби військових. В уряді задумалися над тим, чи не варто обмежити місцевій владі фінансові потоки, а кошти централізовано розподілити на потреби військових.