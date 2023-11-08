Рада вилучила "військовий" ПДФО у громад на користь бюджету

Завдяки закону в 2024 році очікується спрямувати додаткові 96 мільярдів гривень на дрони та іншу зброю. Втім, місцева влада категорично проти.

Верховна Рада України ухвалила закон, що передбачає передачу податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з зарплати військовослужбовців і поліцейських не в місцеві бюджети, а у спеціальний фонд державного бюджету.

Відповідне рішення в середу, 8 листопада, підтримали 253 народних депутати.

Як зауважив опозиційний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), "ПДФО будуть забирати з місцевих бюджетів заднім числом вже з 1 жовтня".

Закупівля дронів і виробництва зброї

Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа ("Слуга народу") розповіла, що закон передбачає перерахування "військового" ПДФО до держбюджету з 1 жовтня 2023 року і до 31 грудня року, в якому закінчиться воєнний стан.

За її словами, до 31 грудня 2023 року податок розподілять порівну між Державною службою спеціального зв'язку (ДСЗІ) та захисту інформації й міністерством оборони. Перша, як очікується, отримає 13 мільярдів гривень на закупівлю дронів, а міністерство - 13 мільярдів гривень на закупівлю артилерійських систем.

"З 1 січня і до 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан "військове ПДФО" розподіляється в таких пропорціях: 45 відсотків - ДСЗІ на дрони (прогноз 43+ мільярдів гривень), 45 відсотків - мінстратегпром для розгортання виробництва боєприпасів та зброї (43+ мільярдів гривень), 10 відсотків - розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (близько 10 мільярдів гривень)", - написала вона у Facebook.

Таким чином планується у 2024 році направити на потреби оборони додатково 96 мільярдів гривень. Документ також передбачає, що доходи Дорожнього фонду в 2024 році спрямують у загальний фонд бюджету і на потреби оборони.

"Звичайне" ПДФО залишається в громадах

Водночас, як зауважила Підласа, "звичайне ПДФО" залишається в громадах в обсязі 64 відсотків.

"При цьому не менше чотирьох відсотків податку мають бути спрямовані на проведення розрахунків при виробництві теплової енергії, а також на підтримку підприємств з виробництва, постачання теплової енергії, а також централізованого постачання холодної води та водовідведення", - додала вона.

Своєю чергою прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пообіцяв допомогу регіонам. "Місцеві бюджети у 2024 році все одно отримають від податку на доходи фізосіб більше, ніж вони отримували у 2021 році. В регіони буде спрямовано додаткові 62 мільярди гривень порівняно з 2021 роком. Це дозволить громадам закривати всі необхідні та першочергові потреби", - наголосив він.

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Ініціативу критикують на місцях

Однак рішення щодо "військового" ПДФО критикують на місцях. Так, мер Києва Віталій Кличко, який також є головою Асоціації міст України, наголосив, що парламент фактично позбавив місцеву владу можливості допомагати Збройним силам і спрямовувати кошти з бюджетів міст військовим.

"Забравши у міст і селищ військовий ПДФО (ще й заднім числом), Верховна Рада, уряд демонструють, що центральна влада не впоралася з фінансуванням армії. І тепер намагається перекласти це на місцеве самоврядування", - написав він у Telegram.

При цьому Кличко наголосив, що всі міста й так "платять в держбюджет 40 відсотків ПДФО своїх громад". На його думку, рішення парламенту особливо вдарить по невеликих містах і містечках, де військовий ПДФО становив значну частину бюджету. "Ми повинні й робити все для допомоги ЗСУ, й не допустити занепаду в наших містах, містечках та селищах", - наголосив він.

Нагадаємо, дискусія про використання податків з зарплат військових виникла на тлі гучних суперечок у зв'язку з проведенням місцевою владою масштабних ремонтів і реконструкцій, водночас волонтери змушені збирати кошти серед громадян на потреби військових. В уряді задумалися над тим, чи не варто обмежити місцевій владі фінансові потоки, а кошти централізовано розподілити на потреби військових.