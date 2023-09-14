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Уряд хоче вилучити частину ПДФО у громад на користь держави

Анастасія Шепелева
14 вересня 2023 р.

Уряд пропонує Раді спрямувати податок на доходи фізосіб військових до держбюджету замість місцевих до 2025 року. Кошти хочуть витрачати на сферу безпеки та оборони України. У регіонах ініціативу критикують.

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Верховна Рада України
Верховна Рада УкраїниФото: TASS/IMAGO

У Верховній Раді України за поданням прем'єр-міністра України зареєстрували законопроєкт, яким пропонується з 1 жовтня вилучати у громад податок на доходи фізосіб, який сплачують військові та правоохоронці, на користь спеціального фонду державного бюджету для витрат на сферу безпеки та оборони. Відповідний документ на сайті Раді з'явився 12 вересня.

Ці надходження хочуть розподілити порівну між Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації та міністерством з питань стратегічної промисловості. Перша за ці гроші закуповуватиме спецобладнання, а міністерство виділятиме фінансування на виконання програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, а також нарощування виробничих потужностей, йдеться у законопроєкті. У разі ухвалення змін, така практика розподілу грошей буде чинна до кінця 2024 року.

Крім того, згідно з документом, вільні залишки грошей місцевих бюджетів будуть також скерувати до державного бюджету.

Ініціативу критикують на місцях

Ініціатива вже спричинила хвилю критики. Зокрема, Асоціація міст України у зверненні до головнокомандувача Збройних сил України, президента, голови Верховної ради та прем'єр-міністра попросила залишити "військовий" ПДФО громадам, натомість зобов'язати їх витрачати 70 відсотків із цих доходів на сектор безпеки та оборони.

На їхню думку, нинішня пропозиція уряду "руйнує державну єдність", ділить громадян України на різні категорії, а також позбавляє захисників України та їх родини гарантованих Конституцією прав, що забезпечуються місцевим самоврядуванням.

Вилучення ПДФО військових ослабить громади - АМУ

На думку радниці глави АМУ Оксани Продан та виконавчого директора АМУ Олександра Слобожана, вилучення "військового" ПДФО ослабить громади, позбавить їх можливості допомагати силам оборони та надавати якісні послуги жителям.

Як пише "Дзеркало тижня", аналітики припускають, що ці кошти, найімовірніше, розчиняться в держбюджеті, як і 36 відсотків нинішнього ПДФО. Вони наголошують, що збитки від війни 754 громад, які перебувають під контролем України, складають 815,61 мільярда гривень. Натомість від держави вони отримали 6,83 мільярда гривень для відбудови пошкоджених об’єктів, стверджують експерти.

Як заявив в коментарі "Суспільному" мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, найбільше ініціатива уряду вдарить по невеликим громадам, в яких частка ПДФО військових може становити 40-60 відсотків загального бюджету.

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