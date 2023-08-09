Рада позбавила "слугу" Холодова депутатського мандата

Парламент припинив повноваження депутата від фракції "Слуга народу" Андрія Холодова. Раніше ЗМІ з'ясували, що він вже пів року перебуває не в Україні.

Верховна Рада України на засіданні в середу, 9 серпня, достроково припинила повноваження народного депутата України від фракції "Слуга народу" Андрія Холодова. "За" проголосували 308 колег, повідомив у Telegram Ярослав Железняк з фракції "Голос".

Нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко прокоментував звільнення Холодова так: "Він друг (Віктора. - Ред.) Медведчука, кум (Оксани. - Ред.) Марченко. Спочатку він втік з країни під час пандемії (коронавірусу. - Ред.), тепер втік під час повномасштабного вторгнення".

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ЗМІ викрили Холодова на Кіпрі

Наприкінці липня проєкт "Схеми" випустив розслідування про те, що Холодов вже пів року перебуває за межами України - на Кіпрі, де має родинний маєток. Журналісти з'ясували, що депутат виїхав з України у січні 2023 року і з того часу не повертався. Відповідно, весь цей час він не відвідував засідання Ради та не голосував.

Після цього його виключили з партії "Слуга народу", а сам Холодов написав заяву на складання депутатського мандата. Він пояснив своє рішення тим, що у нього хворі дружина та дитина, тому він не може суміщати їхнє лікування з відвідуванням всіх засідань парламенту.

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