Рада ООН з прав людини обговорить злочини РФ в Україні

Рада ООН з прав людини проведе у четвер, 12 травня, спеціальне засідання, присвячене порушенням Росією прав людини під час розв'язаною нею війни проти України. Відповідний запит України щодо проведення такого засідання у понеділок, 9 травня, підтримало майже 60 країн.

"Ми хочемо, щоб ООН зробила практичні кроки для вирішення проблеми порушення Росією прав людини в Україні та воєнних злочинів, які вона щодня вчиняє проти нашого народу", - сказала посолка України при ООН у Женеві Євгенія Філіпенко у відеозверненні у Twitter.

Також засідання дасть можливість міжнародній спільноті зосередитись на ситуації в Маріуполі та на насильницькому переміщенні українців, а також інших порушеннях та зловживаннях щодо невинних українських мирних жителів, наголосила Філіпенко.

"Ми не заспокоїмося, доки не забезпечимо притягнення до відповідальності тих, хто вчиняє ці злочини", - сказала вона.

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Крім того, за словами Філіпенко, засідання стане сильним сигналом президенту Росії Володимиру Путіну про міжнародну ізоляцію Москви.

Зустріч розпочнеться о 11:00 за Києвом і транслюватиметься у прямому ефірі шістьма офіційними мовами ООН, пише агенція AFP. Запит України щодо проведення засідання отримав підтримку членів Ради ООН з прав людини - зокрема, Великобританії, Франції, Німеччини, Японії, Мексики, Нідерландів, Польщі, Південної Кореї та США.

Призупинення членства РФ у Раді з прав людини

7 квітня Генасамблея ООН призупинила членство Російської Федерації в Раді ООН з прав людини через повномасштабну війну в Україні. Відповідне рішення підтримали 93 країни, 24 держави проголосували проти і 58 утрималися.

З ініціативою виключити Росії з Ради ООН із прав людини виступили США та Великобританія після повідомлень про жорстокі вбивства росіянами цивільних у Бучі на Київщині. До цього зі складу Ради виключили лише Лівію у 2011 році.

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Росія офіційно залишається членом ради до кінця свого терміну, але втрачає всі права на це членство. Наприклад, країна більше не зможе брати участь у сесіях, навіть як спостерігач.

Рада ООН з прав людини була створена 2006-го року, замінивши Комісію ООН з прав людини, яка діяла з 1946 року. Така зміна відбулась у межах реформи ООН, яку просував тодішній генеральний секретар ООН Кофі Аннан. Рада ООН з прав людини може відправити в країну, яка входить до її складу, спостерігачів, аби ті відстежували ситуацію з дотриманням прав людини.

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