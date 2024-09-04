Рада не підтримала відставку глави Фонду держмайна Коваля

Народні депутати не змогли відправити у відставку голову Фонду державного майна Віталія Коваля. У Раді розглядають звільнення низки міністрів.

Віталія Коваля не звільнили з посади голови Фонду державного майна після того, як він подав заяву про відставку. Верховна Рада України не підтримала це рішення на засіданні у середу, 4 вересня.

Про це повідомили у своїх Telegram-каналах нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

"За" проголосували 225 депутатів, проти - 0. "Рада провалила звільнення Віталія Коваля з посади Голови Фонду державного майна України. Зробити звіт йому не дали", - повідомив Железняк.

"Не вдалось звільнити! Не вистачило одного голосу", - написав Гончаренко.

Коваля призначили головою Фонду держмайна 21 листопада 2023 року.

За даними Железняка, до парламенту для звітів прибули глава мінстратпрому Олександр Камишін та глава мін'юсту Денис Малюська. Народні депутати розглядають відставки міністрів.

Кадрові перестановки в українському уряді

Напередодні стало відомо, що низка міністрів та голова ФМУ подали до Верховної Ради заяви на звільнення. За даними голови парламенту Руслана Стефанчука, до ВР надійшли заяви про відставку від віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, міністра юстиції Дениса Малюськи, міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця, а також глави МЗС Дмитра Кулеби.

Голова фракції провладної партії "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія анонсував оновлення понад половини складу уряду вже поточного тижня. Про причини кадрових перестановок офіційно не повідомлялося. За даними ЗМІ, у деяких з міністрів є шанс бути перепризначеними на нові посади на засідання 5 вересня.

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