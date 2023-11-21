Рада призначила головою Фонду держмайна Віталія Коваля

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль став наступником Рустема Умєрова на чолі Фонду держмайна. Ця посада лишалася вакантною з вересня, після того, як Умєрова призначили міністром оборони.

На засіданні у вівторок, 21 листопада, Верховна Рада ухвалила постанову про призначення голови Рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля головою Фонду державного майна України (ФДМУ), повідомляється на сайті парламенту. Рішення підтримали 279 народних депутатів.

Коментуючи своє призначення, Коваль, який очолював Рівненську обладміністрацію з вересня 2019 року, зауважив, що необхідно "перезавантажити роботу" ФДМУ.

"Завдання, щоб всі кошти, згенеровані фондом, йшли на обороноздатність і зміцнення держави", - написав він у Telegram.

Коваль додав, що наступний очільник області "ефективно і достойно продовжить роботу" його команди, але не уточнив, хто це буде. Він також зауважив, що частина його команди залишиться працювати в регіоні, "а декого з них невдовзі побачите серед нових управлінців в столиці".

Наступник Умєрова

На початку вересня Верховна Рада звільнила Олексія Резнікова з посади міністра оборони, призначивши новими міністром Рустема Умєрова. До цього призначення він очолював Фонд держмайна.

За повідомленнями ЗМІ, тоді обійняти посаду голови ФМДУ пропонували Ользі Піщанській, яка була головою Антимонопольного комітету України (АМКУ). Втім, у Фонд держмайна її так і не призначили, хоча з АМКУ - звільнили. Новим очільником Антимонопольного комітету тоді призначили Павла Кириленка, який до цього був головою Донецької ОВА.