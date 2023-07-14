Рада ЄС з фінансів одноголосно підтримала допомогу Україні

Міністри фінансів країн Європейського Союзу у п'ятницю, 14 липня, висловили рішучу підтримку прогресу зі створення фонду допомоги Україні на 50 мільярдів євро як пріоритетному питанню під час попередньої дискусії. Вони одноголосно підтримали намір ЄС продовжувати надавати фінансову підтримку Україні. Про це повідомила Надія Кальвіньо, перша заступниця прем'єр-міністра та міністерка економіки та цифрової трансформації Іспанії, яка з 1 липня головує в Раді ЄС.

За її словами, мета Іспанії в Раді ЄС - домогтися створення стабільної структури для надання фінансової допомоги Україні до січня 2024 року, а пропозицію Єврокомісії щодо фонду допомоги необхідно ще технічно опрацювати.

План, згідно з яким Києву виділять ще 50 мільярдів євро протягом 2024-2027 років, Єврокомісія представила 20 червня. Про створення фонду оголосила її президентка Урсула фон дер Ляйєн (Ursula von der Leyen). "Цей резерв насамперед забезпечить впевненість та передбачуваність для наших партнерів в Україні. Він також має стимулювати до активності інших донорів", - заявила вона, наголосивши, що новий фонд дозволить Євросоюзу діяти з тією гнучкістю, яка потрібна в умовах війни.

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Ця сума має покрити приблизно 45 відсотків усіх прогнозованих потреб України, за винятком гуманітарних та військових, протягом найближчих чотирьох років, підрахували в Єврокомісії.

Як пояснили її представники, орієнтовно фонд складатиметься з 17 мільярдів євро грантів та 33 мільярдів євро кредитів, проте точна річна частка грантів та позик щорічно визначатиметься Європарламентом та Радою ЄС у рамках стандартної бюджетної процедури. Більшу частину грошей – 39 мільярдів євро у грантах та кредитах – планується виділити на підтримку держбюджету України. Вісім мільярдів євро призначено для забезпечення гарантій та створення передумов для інвестицій в Україну, а ще три мільярди у вигляді грантів передбачено для надання країні технічної допомоги. Основні цілі пакету: підтримка відбудови та модернізації України, реформ на шляху до вступу до ЄС, покриття потреб у держфінансуванні для безперебійного надання держпослуг, соціальної допомоги, роботи шкіл та лікарень, а також мобілізація інвестицій у приватний сектор для відновлення економіки, допомога українському суспільству у подоланні соціальних наслідків війни.

План Єврокомісії має бути узгоджений з урядом України, зазначив на брифінгу у Брюсселі у червні високопосадовець ЄС. "Це найбільший в історії фінансовий інструмент Євросоюзу, призначений для третьої країни", - наголосив він.

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Жорстка система контролю держкоштів

У зв'язку з такими масштабними капіталовкладеннями, в Брюсселі вирішили висунути додаткову умову: розширені положення про аудит та контроль. По-перше, Україна має модернізувати свою систему аудиту та контролю для підвищення ефективності допомоги. По-друге, Єврокомісія має отримати можливість проводити перевірки у будь-який момент реалізації плану. По-третє, буде створена незалежна рада аудиторів для запобігання можливим порушенням, шахрайству та корупції, які зобов'яжуть звітувати перед Єврокомісією про будь-яке виявлене або передбачуване неефективне управління держкоштами, а також про недоліки системи контролю. "До війни Україна була однією з найкорумпованіших країн у світі, проте ситуація змінилася", - підкреслив високопосадовець ЄС. Проте створення незалежної ради аудиторів залишається вкрай важливим завданням, наголосив він, зазначивши, що експерти з аудиту призначатимуться безпосередньо Єврокомісією.

Положення про аудит та контроль мають стати юридично обов'язковими для України під час підписання рамкового договору. На питання про те, чи вистачить Україні 12,5 мільярда євро на рік, враховуючи, що в 2023 році допомога становитиме 18 мільярдів євро, а потреби країни зростають у зв'язку зі збитками внаслідок російської агресієї, чиновник ЄС відповів, що за основу плану був взято базовий сценарій Міжнародного валютного фонду. За його словами, при визначенні суми поточної макрофінансової допомоги у розмірі 18 мільярдів євро враховувалися гірші умови, проте, згідно з прогнозами, ситуація поступово покращуватиметься, а надані Україні гарантії мають створити мультиплікативний ефект - явище, при якому зміна конкретного вихідного параметра, наприклад, державних витрат, викликає більш істотну зміну результату, наприклад, ВВП.

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