Японія запровадила нові санкції проти Росії

До "чорного списку" Японії потрапили ПВК "Вагнер", "Росбанк", заступник міністра оборони РФ, очільник концерну "Калашников" та інші.

3 год. тому 3 год. тому

3 год. тому 3 год. тому

Японія розширює санкції проти Росії за війну в Україні. Як повідомляється на сайті міністерства закордонних справ країни у вівторок, 28 лютого, до "чорного списку" потрапили 39 фізичних осіб, 73 юридичні особи, один російський банк, а також дев'ять поплічників окупантів із "ДНР", "ЛНР" та Херсонської області.

До японського списку санкцій потрапили, зокрема, російська приватна військова компанія (ПВК) "Вагнер", Акціонерний комерційний банк "Росбанк", холдинг "Росэлектроника", АТ "Равенство", низка пов'язаних з військово-промисловим комплексом РФ інститутів та дослідницьких центрів.

Також Японія запровадила санкції проти заступника міністра оборони Росії Віктора Горемикіна, заступника голови управління президента із забезпечення діяльності Держради Бориса Рапопорта, глави концерну "Калашников" Алана Лушнікова та інших.

Активи зазначених організацій та осіб у разі їх виявлення будуть заморожені.

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Санкції Японії проти РФ

Наприкінці січня 2023 року Японія запровадила санкції проти 22 фізичних та трьох юридичних осіб РФ, а також заборону на експорт товарів 49 російським компаніям. Зокрема, країна обмежила експорт до Росії вакцин і ядерного обладнання.

Торік Японія запровадила ембарго на постачання вугілля з РФ, а також заборонила імпорт інших російських товарів, зокрема, машинобудівної продукції та горілки.

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