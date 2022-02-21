Путін сказав Шольцу і Макрону, що визнає "ДНР" і "ЛНР"

Президент Росії Володимир Путін увечері понеділка, 21 лютого, повідомив президенту Франції Еммануелю Макрону та канцлеру Німеччини Олафу Шольцу (Olaf Scholz) під час телефонної розмови, що збирається підписати указ про визнання самопроголошених на непідконтрольній Києву території Донбасу утворень під назвами так званих Донецької і Луганської "народних республік".

"Сьогодні надійшли звернення керівництва "ДНР" і "ЛНР" про визнання їхнього суверенітету в зв'язку з військовою агресією української влади, масованим обстрілом території Донбасу, внаслідок чого страждає громадянське населення. З урахуванням цього Президент Росії повідомив, що найближчим часом має на увазі підписати відповідний указ", - йдеться в повідомленні Кремля.

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Шольц засудив план Путіна

Канцлер Німеччини засудив плани Росії визнати так звані "ДНР" і "ЛНР" незалежними. "Такий крок буде кричущим порушенням мінських домовленостей про мирне врегулювання конфлікту на сході України та буде одностороннім порушенням цих домовленостей з боку Росії", - йдеться в повідомленні на сайті німецького уряду.

Байден проводить зустріч щодо України

Агенство Reuters із посиланням на анонімне джерело повідомляє, що президент США Джо Байден проводить зустріч зі своєю командою з національної безпеки щодо Росії та України. В засіданні беруть участь державний секретар США Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін та генерал Марк Міллі.

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Україна скликала РНБО

Президент України Володимир Зеленський у понеділок також провів розмову з

президентом Франції та канцлером Німеччини, про що повідомив у Twitter. Також він скликав засідання Ради національної безпеки і оборони України через плани РФ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у Twiiter, що "зараз не лише Україна, а й увесь світ уважно стежать за діями Росії.



Ескалація на Донбасі

17 лютого на Донбасі різко загострилась ситуація. 18 лютого ватажки самопроголошених утворень оголосили за погодженням з російським керівництвом масову евакуацію з Донбасу до РФ дітей, жінок і людей похилого віку. Як виявилось, відповідне відеозвернення вони записали ще 16 лютого - до загострення ситуації. Також вони оголосили загальну мобілізацію чоловіків під приводом начебто запланованого "наступу" Збройних сил України.