Путін просив відпустити Навального до Німеччини

Президент РФ Володимир Путін повідомив, що сам особисто прохав Генеральну прокуратуру випустити Навального на лікування в ФРН. Про це російський лідер розповів у четвер, 22 жовтня, на пленарній сесії дискусійного клубу "Валдай". Путін наголосив, що прохав про це попри накладені на опозиціонера обмеження на виїзд через судове слідство і кримінальну справу проти нього.

"Відразу ж, як тільки дружина цього громадянина звернулася до мене, я тут же дав доручення прокуратурі перевірити можливість виїзду його за кордон на лікування, маючи на увазі, що могли б і не випускати", - сказав Путін. Наголосимо, що Путін у своїх промовах не називає саме прізвище Навального і не згадує його ім'я.

Закиди в бік Заходу

Водночас російський лідер знову звинуватив західні країни в тому, що вони не надають Росії біоматеріали і офіційний висновок, що підтверджує, що Навальний був отруєний "Новачком".

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Він зокрема нагадав, що раніше пропонував співпрацю західним країнам щодо випадку з отруєнням Навального. "Я запропонував в одній з розмов з одним з європейських лідерів, щоб наші фахівці приїхали в Німеччину разом з французькими, німецькими, шведськими фахівцями. Попрацювали б на місці, отримали б якісь матеріали. Ці матеріали ми могли б покласти за основу порушення кримінальної справи. Якщо це справді кримінальна подія, розслідувати це", - сказав він.

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Нагадаємо, російському опозиціонеру стало зле 20 серпня на борту літака, що летів із Томська в Москву. Після екстреної посадки в Омську політика госпіталізували. 22 серпня Навального доправили для лікування в Берлін. Російський політик 19 діб перебував у штучній комі. 23 вересня Навального виписали з клініки Charité в Берліні.

Експерти спецлабораторії Бундесверу на запит клініки Charité провели токсикологічний аналіз проб, узятих у Навального, і виявили в них сліди отрути "Новачок". Згодом до аналогічних висновків прийшли лабораторії в Швеції та Франції, а потім і експерти ОЗХЗ.

Москва заперечує всі звинувачення в причетності до замаху на Олексія Навального і надсилала Берліну кілька запитів про правову допомогу.