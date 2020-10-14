 Путін просив відпустити Навального до Німеччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.10.2020

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Новини

Путін просив відпустити Навального до Німеччини

Президент Росії повідомив, що особисто просив генпрокуратуру випустити Олексія Навального на лікування в ФРН. Володимир Путін знову закликав Європу надати матеріали, що підтверджують отруєння Навального "Новачком".

Володимир Путін

Володимир Путін

Президент РФ Володимир Путін повідомив, що сам особисто прохав Генеральну прокуратуру випустити Навального на лікування в ФРН. Про це російський лідер розповів у четвер, 22 жовтня, на пленарній сесії дискусійного клубу "Валдай". Путін наголосив, що прохав про це попри накладені на опозиціонера обмеження на виїзд через судове слідство і кримінальну справу проти нього.

"Відразу ж, як тільки дружина цього громадянина звернулася до мене, я тут же дав доручення прокуратурі перевірити можливість виїзду його за кордон на лікування, маючи на увазі, що могли б і не випускати", - сказав Путін. Наголосимо, що Путін у своїх промовах не називає саме прізвище Навального і не згадує його ім'я. 

Закиди в бік Заходу

Водночас російський лідер знову звинуватив західні країни в тому, що вони не надають Росії біоматеріали і офіційний висновок, що підтверджує, що Навальний був отруєний "Новачком".

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Він зокрема нагадав, що раніше пропонував співпрацю західним країнам щодо випадку з отруєнням Навального. "Я запропонував в одній з розмов з одним з європейських лідерів, щоб наші фахівці приїхали в Німеччину разом з французькими, німецькими, шведськими фахівцями. Попрацювали б на місці, отримали б якісь матеріали. Ці матеріали ми могли б покласти за основу порушення кримінальної справи. Якщо це справді кримінальна подія, розслідувати це", - сказав він.

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Нагадаємо, російському опозиціонеру стало зле 20 серпня на борту літака, що летів із Томська в Москву. Після екстреної посадки в Омську політика госпіталізували. 22 серпня Навального доправили для лікування в Берлін. Російський політик 19 діб перебував у штучній комі. 23 вересня Навального виписали з клініки Charité в Берліні.

Експерти спецлабораторії Бундесверу на запит клініки Charité провели токсикологічний аналіз проб, узятих у Навального, і виявили в них сліди отрути "Новачок". Згодом до аналогічних висновків прийшли лабораторії в Швеції та Франції, а потім і експерти ОЗХЗ.

Москва заперечує всі звинувачення в причетності до замаху на Олексія Навального і надсилала Берліну кілька запитів про правову допомогу.

  • Найвідоміший критик Кремля

    Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального

    Найвідоміший критик Кремля

    Представляти Олексія Навального особливо не потрібно ні на його батьківщині в Росії, ні на Заході. Протягом останніх років засновник Фонду боротьби з корупцією (ФБК) опублікував десятки розслідувань про російських політиків, журналістів та інших громадських діячів - від експрезидента РФ Дмитра Медведєва до телеведучої Олени Малишевої.

  • Серія розслідувань у регіонах Росії

    Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального

    Серія розслідувань у регіонах Росії

    У серпні 2020 року Олексій Навальний почав публікувати серію розслідувань про регіональних політиків - членів партії "Єдина Росія", які, за його даними, збагачувалися за рахунок бюджету. Метою Навального було при цьому не допустити їхнього переобрання до регіональних парламентів під час голосування 13 вересня. Перед отруєнням він встиг зняти дві частини цієї серії - у Новосибірську та Томську.

  • Переліт із Томська до Москви

    Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального

    Переліт із Томська до Москви

    Олексію Навальному стало погано 20 серпня 2020 року під час перельоту до Москви з Томська, де він працював над черговою серією нового розслідування про регіональних чиновників. Пілоти здійснили екстрену посадку в Омську. Як пишуть місцеві ЗМІ, буквально за декілька хвилин після того, як літак запросив посадку, до аеропорту надійшли два дзвінки про мінування.

  • Госпіталізація в Омську

    Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального

    Госпіталізація в Омську

    В Омську Олексій Навальний був доставлений непритомним до міської клінічної лікарні номер один. Там лікарі ввели його в штучну кому і підключили до апарата штучної вентиляції легень (ШВЛ).

  • В Омську слідів отруєння не знайшли

    Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального

    В Омську слідів отруєння не знайшли

    Головний лікар омської лікарні номер один, куди госпіталізували Навального, Олександр Мураховський заявив, що спершу його колеги припускали, що політика отруїли, однак цей діагноз "не мав підтвердження і був знятий як на підставі відсутності характерної клінічної картини, так і у зв'язку з негативними результатами лабораторних тестів".

  • На лікування в Німеччину

    Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального

    На лікування в Німеччину

    У ніч на 21 серпня з Німеччини до Омська вилетів літак із реанімаційним обладнанням і німецькими лікарями на борту, аби за бажанням родичів Олексія Навального забрати його на лікування у Берлін. Утім, керівництво омської лікарні, де перебував політик, заявило, що він "нетранспортабельний". Лише після тривалої затримки, 22 серпня, Навального вдалося доставити на лікування до ФРН.

  • Клініка Charité

    Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального

    Клініка Charité

    Університетська лікарня Берліна Charité ("Шаріте"), до якої госпіталізували російського опозиціонера, всесвітньо відома. Раніше тут лікували експрем'єрку України Юлію Тимошенко та ще одного російського опозиціонера, видавця російського інтернет-видання "Медиазона", члена гурту Pussy Riot Петра Верзилова. Останній, так само як і Олексій Навальний, мав діагноз отруєння.

  • Канцлерка Німеччини Анґела Меркель

    Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального

    Отрута "Новачок" в аналізах

    2 вересня офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт зробив заяву про те, що токсикологічна спецлабораторія Бундесверу знайшла в організмі Навального сліди бойової отруйної речовини групи "Новачок". Кількома годинами пізніше ці ж висновки озвучила і канцлерка Німеччини Анґела Меркель, заявивши, що світ чекає від Росії "відповідей на дуже серйозні запитання".

  • Майбутнє Північного потоку-2

    Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального

    Майбутнє "Північного потоку-2"

    Після підтвердження факту отруєння опозиціонера Олексія Навального "Новачком" світові політики заговорили про запровадження нових санкцій проти Росії. Під питанням опинилося, зокрема, завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Канцлерка ФРН Анґела Меркель заявила, що пов'язувати проєкт із отруєнням Навального не треба. Утім, інші політики це роблять.

  • Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков

    Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального

    Реакція Росії

    У Москві на заяву Берліна про отруєння Навального "Новачком" відреагували стримано, заявивши, що німецька сторона не надала "бодай якийсь фактаж". Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков зазначив, що не бачить підстав звинувачувати Кремль у причетності до отруєння Навального. Говорячи про опозиціонера, Пєсков не називав його прізвища, використавши евфемізм "берлінський пацієнт".

  • Представниця МЗС Росії Марія Захарова

    Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального

    Москва закидає Берліну затягування розслідування

    Своєю чергою, офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова 6 вересня звинуватила Німеччину в тому, що вона умисне затягує розслідування у справі про отруєння Навального, і припустила, що у Берліні "ведуть подвійну гру". Раніше Захарова стверджувала, що послу РФ у Берліні Сергію Нечаєву на зустрічі в МЗС не надали жодної інформації про стан здоров'я Навального.

  • Головна редакторка RT Маргарита Симоньян

    Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального

    Російські версії події

    Тим часом російські ЗМІ почали висувати свої версії того, що сталося з Навальним: дієти, перегрів на сонці, нестача глюкози. Останню версію підтримала головна редакторка державного телеканалу RT Маргарита Симоньян, написавши, що завжди носить із собою "рафаелку" (цукерку популярної італійської марки. - Ред.). Своєю чергою, в омській лікарні основним діагнозом назвали порушення обміну речовин.

  • Директор ФБК Леонід Волков

    Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального

    "Підпис Путіна"

    Соратники Олексія Навального з Фонду боротьби з корупцією не сумніваються, що за замахом на політика стоять люди, тісно пов'язані з Кремлем. Після заяви Анґели Меркель про результати аналізів Навального директор Фонду Леонід Волков порівняв отруєння Навального в 2020 році "Новачком" із "підписом" президента Росії Володимира Путіна, який той залишив на місці злочину.

  • Прессекретарка Фонду боротьби з корупцією Кіра Ярмиш

    Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального

    Отрута в чаї?

    Перед вильотом із Томська Олексій Навальний випив в аеропорту чорний чай. Прессекретарка Фонду боротьби з корупцією Кіра Ярмиш та помічник Навального Ілля Пахомов, що супроводжували російського опозиціонера, пили інші напої (каву і воду). Про це йдеться у запиті генпрокуратури РФ до мін'юсту Німеччини. Пізніше соратники Навального припустили, що отруту могли підмішати у чай.

  • Акції на підтримку Навального

    Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального

    Акції на підтримку Навального

    Після отруєння Олексія Навального частина росіян у різних регіонах виступила на його підтримку. У Хабаровську, де вже два місяці як тривають акції на підтримку звільнення заарештованого ексгубернатора Хабаровського краю Сергія Фургала, дехто почав виходити і з плакатами на підтримку отруєного опозиціонера. Цей протестувальник бажає йому здоров'я і відсилає до радянського фільму "Кін-дза-дза!".

  • Інші напади на Олексія Навального

    Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального

    Інші напади на Олексія Навального

    Інцидент у Томську - не перший напад на опозиціонера Олексія Навального. У березні 2017 року невідомий у Барнаулі бризнув йому в обличчя "зеленкою". А влітку 2019 року Навальний, який перебував у СІЗО у зв'язку з участю в акції на підтримку вільних виборів у Москві, був шпиталізований через запалення очей. Його прибічники припускають, що алерген був нанесений на його рушник.

  • Можливі наслідки для здоров'я

    Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального

    Можливі наслідки для здоров'я

    7 вересня берлінські лікарі вивели Олексія Навального зі штучної коми. У клініці Charité повідомили, що стан здоров'я Навального покращився. Його поступово від'єднують від апарата штучної вентиляції легенів (ШВЛ) і він реагує на мову. Утім, не можна виключати довгострокових наслідків серйозного отруєння, кажуть лікарі.

    Автор: Олена Гункель, Данило Білик


DW.COM

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